Сырский: Украина создает эшелонированную систему противодействия "шахедам" и "Гераням"
Украина продолжает наращивать способности в направлении противодействия ударным дронам типа "шахед" и "Герань". Сейчас создается эшелонированная система противодействия, сообщил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский по итогам совещания.
Главкому доложили об эффективности выполнения задач подразделениями по противодействию дронам и имеющихся проблемных вопросах. Это направление, по словам Сырского, является приоритетным как для государства, так и для него лично.
По его словам, общая задача сейчас – формировать больше экипажей для противодействия дронам, обучать больше операторов-уничтожителей и обеспечивать для них больше эффективных средств поражения радиолокационных систем.
"Ведь от результативности нашей системы "антишахедов", от надежности противоракетной обороны зависит безопасность украинского тыла. Поэтому – продолжаем отбор личного состава для комплектования экипажей БпЛА-перехватчиков, формируем новые штатные подразделения", – сообщил Сырский.
По итогам совещания поставил задачу устранить имеющиеся недостатки и усилить работу по направлению дронов-перехватчиков.
- 18 августа Сырский рассказал, как россияне совершенствуют "шахеды", делая их более устойчивыми к РЛС и ПВО.
- 3 сентября заместитель главы ОП заявил, что Россия чаще запускает "шахеды" на передней линии фронта, потому что иначе не может продвигаться.
