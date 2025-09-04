Сырский: Украина создает эшелонированную систему противодействия "шахедам" и "Гераням"

Антидроновая защита в приоритете, продолжается отбор военных для комплектования экипажей БпЛА-перехватчиков

Александр Сырский (Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine)

Украина продолжает наращивать способности в направлении противодействия ударным дронам типа "шахед" и "Герань". Сейчас создается эшелонированная система противодействия, сообщил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский по итогам совещания.

Главкому доложили об эффективности выполнения задач подразделениями по противодействию дронам и имеющихся проблемных вопросах. Это направление, по словам Сырского, является приоритетным как для государства, так и для него лично.

По его словам, общая задача сейчас – формировать больше экипажей для противодействия дронам, обучать больше операторов-уничтожителей и обеспечивать для них больше эффективных средств поражения радиолокационных систем.

"Ведь от результативности нашей системы "антишахедов", от надежности противоракетной обороны зависит безопасность украинского тыла. Поэтому – продолжаем отбор личного состава для комплектования экипажей БпЛА-перехватчиков, формируем новые штатные подразделения", – сообщил Сырский.

По итогам совещания поставил задачу устранить имеющиеся недостатки и усилить работу по направлению дронов-перехватчиков.