Россия чаще запускает "шахеды" на фронте, так как иначе не может идти вперед – замглавы ОП

Ультиматумы россиян, – следствие того, что высшее руководство РФ введено в заблуждение касателньо реального положения дел на фронте

Павел Палиса (Фото: facebook.com/Pavlo.Palisa)

Россия все чаще использует дроны на передней линии фронта. Это показатель того, что механизированные подразделения не справляются и не имеют успехов, заявивший в интервью Общественному заместитель главы Офиса президента Павел Палиса.

По его словам, Россия использует на фронте тактику "тысячи порезов", но успех дается с "бешеными потерями". Враг пытается использовать преимущество в основном в живой силе.

Кроме этого оккупанты пытаются "технологически расти" также. Местами россияне все чаще начали использовать "шахэды" и другие дроны по переднему краю фронта или на его тактическую глубину.

Это указывает на то, что врагу не хватает огневой мощи.

"Это показатель, что штатными средствами своих механизированных подразделений они не получают эффекта, который им нужен для дальнейшего продвижения. Они компенсируют это продвижением малыми группами, часто без достаточной разведки, часто без нужной логистики, без обеспечения соответствующего уровня управления и так далее", – отметил Палиса.

Ультиматумы, которые Россия выдвигает на международной арене для прекращения войны против Украины, – следствие того, что высшее руководство введено в заблуждение относительно того, как на самом деле обстоят дела на фронте у врага.

"Заметно на некоторых участках падает и качество управления. И, кстати, мне кажется, что все эти ультиматумы, которые Российская Федерация позволяет себе класть на стол, частично являются следствием грубого введения в заблуждение своего высшего командования о реальном состоянии дел на фронте", – резюмировал замглавы ОП.