Росія частіше запускає "шахеди" на фронті, бо інакше не може просуватися – заступник глави ОП

Ультиматуми, які висувають росіяни, – наслідок того, що вище керівництво РФ введене в оману щодо реального стану справ на фронті

Росія дедалі частіше використовує дрони на передній лінії фронту. Це показник того, що механізовані підрозділи не справляються та не мають успіхів, заявив в інтерв'ю Суспільному заступник глави Офісу президента Павло Паліса.

За його словами, Росія використовує на фронті тактику "тисячі порізів", але успіх дається з "шаленими втратами". Ворог намагається використовувати перевагу здебільшого у живій силі.

Окрім цього, окупанти намагаються "технологічно зростати" також. Місцями росіяни дедалі частіше почали використовувати"шахеди" та інші дрони на передньому краю фронту або на його тактичну глибину.

Це вказує на те, що ворогу бракує вогневої потужності.

"Це показник, що штатними засобами своїх механізованих підрозділів вони не отримують ефекту, який їм треба для подальшого просування. Вони компенсують це просуванням малими групами, часто без достатньої розвідки, часто без потрібної логістики, без забезпечення відповідного рівня управління й так далі", – зазначив Паліса.

Ультиматуми, які Росія висуває на міжнародній арені для припинення війни проти України, – наслідок того, що вище керівництво введено в оману щодо того, як насправді йдуть справи на фронті у ворога.

"Помітно на деяких ділянках падає і якість управління. І, до речі, мені здається, що всі ці ультиматуми, які Російська Федерація дозволяє собі класти на стіл, частково є наслідком грубого введення в оману свого вищого командування про реальний стан справ на фронті", – резюмував заступник глави ОП.