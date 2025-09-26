Данія виділить пакет військової допомоги Україні на понад $400 млн

Троельс Лунд Поульсен (Фото: Emil Helms/EPA)

Данія у межах 27-го пакета військової допомоги для України виділить 2,6 млрд данських крон, що еквівалентно понад $407 млн. Про це повідомило Міністерство оборони Данії.

У п’ятницю, 26 вересня, міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен поінформував Комітет із зовнішньої політики про 27-й пакет допомоги.

Він передбачає пожертвування через українську оборонну промисловість на суму майже 1,6 млрд крон, що еквівалентно $250 млн. Окрім того, близько мільярда крон ($156,6 млн) виділено на низку інших пожертвувань.

"Ми знаємо, що в українській оборонній промисловості досі є невикористані потужності. Тому сьогодні ми виділяємо додатково майже 1,6 млрд крон на так звану данську модель", – сказав міністр.

Загалом Данія передбачила близько 5,9 млрд крон (понад $920 млн) на данську модель у період 2024 – 2027 років. На цей час ухвалені зобов'язання щодо пожертв на загальну суму близько 18,5 млрд крон ($2,9 млрд) у межах данської моделі з 2024 до 2027 року. Багато в чому це стало можливим завдяки внеску союзників, особливо з Європейського Союзу.