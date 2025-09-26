Зеленський передав Данії деталі від розвідки щодо інцидентів з дронами над королівством

Керівник України назвав інциденти з БпЛА у данському небі невипадковими й пов'язав їх з Москвою

Володимир Зеленський та Метте Фредеріксен (Ілюстративне фото: Liselotte Sabroe / EPA)

Президент Володимир Зеленський поділився інформацією української розвідки щодо інцидентів з дронами у Данії з прем'єр-міністеркою країни Метте Фредеріксен. Про це глава України повідомив у своїх соцмережах.

"Звісно, говорили про ситуацію з дронами, які вже тричі за цей тиждень фіксували в небі Данії. Поділився деталями від нашої розвідки", – розповів Зеленський.

Він зазначив, що вони з Фредеріксен "однаково розуміють", що на тлі інцидентів з безпілотниками Україна та Данія мають ще більше координуватися та збільшувати оборонне виробництво: "Будь-які виклики долаються співпрацею".

Згодом, у вечірньому зверненні, президент назвав інциденти з цими БпЛА невипадковими і пов'язав їх з Москвою.

"Росія намагається переробити Європу під себе – під своє уявлення про життя. А це таке уявлення, яке не сподобається жодному європейцю, крім тих, звісно, кого Росія корумпувала. Тому протидія – вона потрібна. Спільні дії – вони потрібні. Спільний захист можливий", – акцентував глава держави.

Також, додав Зеленський, вони з Фредеріксен обговорили підготовку до саміту Європейської політичної спільноти, що відбудеться наступного тижня у Данії: "Узгодили зустрічі з партнерами, готуємося до дипломатичної роботи".