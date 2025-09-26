Зеленський передав Данії деталі від розвідки щодо інцидентів з дронами над королівством
Президент Володимир Зеленський поділився інформацією української розвідки щодо інцидентів з дронами у Данії з прем'єр-міністеркою країни Метте Фредеріксен. Про це глава України повідомив у своїх соцмережах.
"Звісно, говорили про ситуацію з дронами, які вже тричі за цей тиждень фіксували в небі Данії. Поділився деталями від нашої розвідки", – розповів Зеленський.
Він зазначив, що вони з Фредеріксен "однаково розуміють", що на тлі інцидентів з безпілотниками Україна та Данія мають ще більше координуватися та збільшувати оборонне виробництво: "Будь-які виклики долаються співпрацею".
Згодом, у вечірньому зверненні, президент назвав інциденти з цими БпЛА невипадковими і пов'язав їх з Москвою.
"Росія намагається переробити Європу під себе – під своє уявлення про життя. А це таке уявлення, яке не сподобається жодному європейцю, крім тих, звісно, кого Росія корумпувала. Тому протидія – вона потрібна. Спільні дії – вони потрібні. Спільний захист можливий", – акцентував глава держави.
Також, додав Зеленський, вони з Фредеріксен обговорили підготовку до саміту Європейської політичної спільноти, що відбудеться наступного тижня у Данії: "Узгодили зустрічі з партнерами, готуємося до дипломатичної роботи".
- У ніч проти 26 вересня влада Данії знову закривала повітряний простір над аеропортом Ольборга через загрозу ворожих безпілотників. Прем'єрка країни назвала атаки БпЛА гібридною війною, а винуватця цього – боягузом. Раніше Фредеріксен не виключала, що за інцидентами стоїть Росія.
- Цього ж дня Данія анонсувала військову допомогу для України на $407 млн.
- Увечері стало відомо, що над німецькою землею Шлезвіг-Гольштейн, що на півночі межує з Данією, помітили невідомі безпілотники.
