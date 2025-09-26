Данію атакує боягузливий ворог, який не сміє показати себе – прем'єр країни

Невідомі дрони помітили над військовими та цивільними об'єктами, але прем'єр вважає, що не час для "поспішних заяв"

Метте Фредеріксен (Фото: ЕРА)

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен називає атаки дронів на країну гібридною війною, а винуватця цього – боягузом. Про це вона розповіла в інтерв'ю Ekstra bladet.

За її словами, безпілотники були помічені в декількох місцях поблизу критично важливої інфраструктури, як військової, так і цивільної. Прем'єр очікує, що кількість таких атак збільшиться, а їхня мета – збити з пантелику і позбавити впевненості.

"І це від боягузливого ворога, який не сміє себе оголосити", – сказала Фредеріксен.

Попри те що невідомі дрони залітають до Данії не перший день, прем'єр країни вважає, що зараз "не час для поспішних заяв або політичних перегинів", не час висловлювати недовіру владі або поліції. Країна повинна "проявляти пильність і зберігати спокій".