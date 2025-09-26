Данію атакує боягузливий ворог, який не сміє показати себе – прем'єр країни
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен називає атаки дронів на країну гібридною війною, а винуватця цього – боягузом. Про це вона розповіла в інтерв'ю Ekstra bladet.
За її словами, безпілотники були помічені в декількох місцях поблизу критично важливої інфраструктури, як військової, так і цивільної. Прем'єр очікує, що кількість таких атак збільшиться, а їхня мета – збити з пантелику і позбавити впевненості.
"І це від боягузливого ворога, який не сміє себе оголосити", – сказала Фредеріксен.
Попри те що невідомі дрони залітають до Данії не перший день, прем'єр країни вважає, що зараз "не час для поспішних заяв або політичних перегинів", не час висловлювати недовіру владі або поліції. Країна повинна "проявляти пильність і зберігати спокій".
- 22 вересня невідомі безпілотники залетіли в Данію, порушивши роботу аеропорту "Каструп" у Копенгагені. Тоді поліція заявила, що безпілотниками керував "компетентний оператор".
- "Кілька" безпілотників зафіксували й уночі 25 вересня, аеропорт "Ольборг" зупиняв роботу. У поліції повідомили, що спроби знищити дрони були безрезультатними, а операторів досі не затримали.
- 26 вересня аеропорт "Ольборг" у Данії знову закривали через загрозу безпілотників.
Коментарі (0)