Данию атакует трусливый враг, который не смеет показать себя – премьер страны

Неизвестные дроны заметили над военными и гражданскими объектами, но премьер считает, что не время для "поспешных заявлений"

Метте Фредериксен (Фото: ЕРА)

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен называет атаки дронов на страну гибридной войной, а виновника этого – трусом. Об этом она рассказала в интервью Ekstra bladet.

По ее словам, беспилотники были замечены в нескольких местах вблизи критически важной инфраструктуры, как военной, так и гражданской. Премьер ожидает, что число подобных атак увеличится, а их цель – сбить с толку и лишить уверенности.

"И это от трусливого врага, который не смеет себя объявить", – сказала Фредериксен.

Несмотря на то, что неизвестные дроны залетают в Данию не первый день, премьер страны считает, что сейчас "не время для поспешных заявлений или политических перегибов", не время выражать недоверие власти или полиции. Страна должна "проявлять бдительность и сохранять спокойствие".