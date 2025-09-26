Данию атакует трусливый враг, который не смеет показать себя – премьер страны
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен называет атаки дронов на страну гибридной войной, а виновника этого – трусом. Об этом она рассказала в интервью Ekstra bladet.
По ее словам, беспилотники были замечены в нескольких местах вблизи критически важной инфраструктуры, как военной, так и гражданской. Премьер ожидает, что число подобных атак увеличится, а их цель – сбить с толку и лишить уверенности.
"И это от трусливого врага, который не смеет себя объявить", – сказала Фредериксен.
Несмотря на то, что неизвестные дроны залетают в Данию не первый день, премьер страны считает, что сейчас "не время для поспешных заявлений или политических перегибов", не время выражать недоверие власти или полиции. Страна должна "проявлять бдительность и сохранять спокойствие".
- 22 сентября неизвестные беспилотники залетели в Данию, нарушив работу аэропорта "Каструп" в Копенгагене. Тогда полиция заявила, что беспилотниками управлял "компетентный оператор".
- "Несколько" беспилотников зафиксировали и ночью 25 сентября, аэропорт Ольборг останавливал работу. В полиции сообщили, что попытки уничтожить дроны были безрезультатными, а операторов до сих пор не задержали.
- 26 сентября аэропорт Ольборг в Дании снова закрывали из-за угрозы беспилотников.
