Аэропорт Ольборг в Дании снова закрывали из-за угрозы беспилотников

Ночью вражеские беспилотники нарушили воздушное пространство над аэропортом Ольборга и аэропортами в Эсбьерге, Сендеборге и Скридструпе

Датский аэропорт "Ольборг" (Фото: сайт аэропорта)

В ночь на 26 сентября власти Дании снова закрывали воздушное пространство над аэропортом Ольборга из-за угрозы вражеских беспилотников Об этом сообщили в полиции и датский телеканал TV2.

"Мы закрыли воздушное пространство в 23:40. Весь день там было огромное количество людей. Один из наших сотрудников обнаружил что-то похожее на дрон", – отметил дежурный офицер Кристиан Тилстед.

Из-за этого работникам пришлось перенаправить два рейса, которые должны были приземлиться в "Ольборге" и летели с Фарерских островов и Копенгагена. После тщательных проверок небо над аэропортом открыли через час.

"Мы тщательно исследовали местность, и ничего не нашли", – сказал Тилстед.

Премьер-министр Метте Фредериксен назвала текущую ситуацию "гибридной войной, которую мы видим на датской земле", а генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что НАТО очень серьезно относится к ситуации в Дании.