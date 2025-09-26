Аэропорт Ольборг в Дании снова закрывали из-за угрозы беспилотников
В ночь на 26 сентября власти Дании снова закрывали воздушное пространство над аэропортом Ольборга из-за угрозы вражеских беспилотников Об этом сообщили в полиции и датский телеканал TV2.
"Мы закрыли воздушное пространство в 23:40. Весь день там было огромное количество людей. Один из наших сотрудников обнаружил что-то похожее на дрон", – отметил дежурный офицер Кристиан Тилстед.
Из-за этого работникам пришлось перенаправить два рейса, которые должны были приземлиться в "Ольборге" и летели с Фарерских островов и Копенгагена. После тщательных проверок небо над аэропортом открыли через час.
"Мы тщательно исследовали местность, и ничего не нашли", – сказал Тилстед.
Премьер-министр Метте Фредериксен назвала текущую ситуацию "гибридной войной, которую мы видим на датской земле", а генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что НАТО очень серьезно относится к ситуации в Дании.
- 22 сентября неизвестные беспилотники залетели в Данию. Тогда полиция заявила, что беспилотниками управлял "компетентный оператор". "Несколько" беспилотников зафиксировали и ночью 25 сентября. В полиции сообщили, что попытки уничтожить дроны были безрезультатными, а операторов до сих пор не задержали.
