Аеропорт "Ольборг" у Данії знову закривали через загрозу безпілотників

Вночі ворожі безпілотники порушили повітряний простір над аеропортом Ольборга та аеропортами в Есб'єрґу, Сендеборзі й Скрідструпі

Данський аеропорт "Ольборг" (Фото: сайт аеропорту)

У ніч проти 26 вересня влада Данії знову закривала повітряний простір над аеропортом Ольборга через загрозу ворожих безпілотників Про це повідомили у поліції та данський телеканал TV2.

"Ми закрили повітряний простір о 23:40. Весь день там була величезна кількість людей. Один із наших співробітників виявив щось схоже на дрон", – зазначив черговий офіцер Крістіан Тілстед.

Через це працівникам довелось переспрямувати два рейси, що мали приземлитися в "Ольборгу" й летіли з Фарерських островів та Копенгагена. Після ретельних перевірок небо над аеропортом відкрили за годину.

"Ми ретельно дослідили місцевість, і нічого не знайшли", – сказав Тілстед.

Прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен назвала поточну ситуацію "гібридною війною, яку ми бачимо на данській землі", а генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що НАТО дуже серйозно ставиться до ситуації в Данії.