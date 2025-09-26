Аеропорт "Ольборг" у Данії знову закривали через загрозу безпілотників
У ніч проти 26 вересня влада Данії знову закривала повітряний простір над аеропортом Ольборга через загрозу ворожих безпілотників Про це повідомили у поліції та данський телеканал TV2.
"Ми закрили повітряний простір о 23:40. Весь день там була величезна кількість людей. Один із наших співробітників виявив щось схоже на дрон", – зазначив черговий офіцер Крістіан Тілстед.
Через це працівникам довелось переспрямувати два рейси, що мали приземлитися в "Ольборгу" й летіли з Фарерських островів та Копенгагена. Після ретельних перевірок небо над аеропортом відкрили за годину.
"Ми ретельно дослідили місцевість, і нічого не знайшли", – сказав Тілстед.
Прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен назвала поточну ситуацію "гібридною війною, яку ми бачимо на данській землі", а генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що НАТО дуже серйозно ставиться до ситуації в Данії.
- 22 вересня невідомі безпілотники залетіли до Данії. Тоді поліція заявила, що безпілотниками керував "компетентний оператор". "Кілька" безпілотників було зафіксовано й уночі 25 вересня. У поліції повідомили, що спроби знищити дрони були безрезультатними, а операторів досі не затримали.
