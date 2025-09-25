До Данії знову залетіли дрони. Аеропорт "Ольборг" призупиняв роботу

Поліція Північної Ютландії повідомила, що поблизу аеропорту Ольборга було зафіксовано "кілька безпілотників"

Данський аеропорт "Ольборг" (Фото: wikimedia.org)

Уночі 25 вересня данський аеропорт "Ольборг" призупиняв роботу через дрони, що порушили повітряний простір країни. Про це повідомляє Reuters і поліція Північної Ютландії у соцмережі Х.

Поліція Північної Ютландії повідомила журналістам, що поблизу аеропорту Ольборга було зафіксовано "кілька безпілотників", що летіли з увімкненими фарами.

У Національній поліції уточнили, що дрони рухалися за схожою схемою до тих, які кілька днів тому спричинили чотиригодинну зупинку рейсів у Копенгагені.

За даними місцевої поліції, над Ольборгом вони перебували приблизно три години.

Правоохоронці не змогли уточнити тип безпілотників або підтвердити, чи це ті самі дрони, що літали над аеропортом Копенгагена 22 вересня.

"Занадто рано говорити про мету використання дронів і хто за цим стоїть", – заявив представник поліції.

Згодом у поліції повідомили, що спроби знищити дрони були безрезультатними, а операторів досі не затримали.

Водночас поліція Південної Ютландії повідомила, що схожі безпілотники бачили й поблизу аеропортів у містах Есб'єрг, Сондерборг і Скридструп. Останній є базою для данських винищувачів F-16 і F-35.

Правоохоронці зазначили, що небезпеки для пасажирів чи мешканців району немає, але три рейси довелося перенаправити до інших аеропортів. Розслідування триває.