В Данию снова залетели дроны. Аэропорт "Ольборг" приостанавливал работу

Полиция Северной Ютландии сообщила, что вблизи аэропорта Ольборга было зафиксировано "несколько беспилотников"

Датский аэропорт "Ольборг" (Фото: wikimedia.org)

Ночью 25 сентября датский аэропорт "Ольборг" приостанавливал работу из-за дронов, которые нарушили воздушное пространство страны. Об этом сообщает Reuters и полиция Северной Ютлантии в соцсети Х.

Полиция Северной Ютландии сообщила журналистам, что вблизи аэропорта Ольборга было зафиксировано "несколько беспилотников", которые летели с включенными фарами.

В Национальной полиции уточнили, что дроны двигались по схожей схеме с теми, которые несколько дней назад вызвали четырехчасовую остановку рейсов в Копенгагене.

По данным местной полиции, над Ольборгом они находились примерно три часа.

Правоохранители не смогли уточнить тип беспилотников или подтвердить, те ли это те же дроны, которые летали над аэропортом Копенгагена 22 сентября.

"Слишком рано говорить о цели использования дронов и кто за этим стоит", – заявил представитель полиции.

Впоследствии в полиции сообщили, что попытки уничтожить дроны были безуспешными, а операторов до сих пор не задержали.

В то же время полиция Южной Ютландии сообщила, что похожие беспилотники видели и вблизи аэропортов в городах Эсбьерг, Сондерборг и Скридструп. Последний является базой для датских истребителей F-16 и F-35.

Правоохранители отметили, что опасности для пассажиров или жителей района нет, но три рейса пришлось перенаправить в другие аэропорты. Расследование продолжается.