"Стіна дронів" проти Росії: Україна розраховує підписати документ з партнерами вже восени 2025-го

Київ готовий ділитися досвідом збиття російських безпілотників з ЄС, НАТО та країнами-сусідами, зауважив Шмигаль

Фото: Telegram-канал Дениса Шмигаля

Україна вже у жовтні 2025 року розраховує підписати з партнерами спільну декларацію щодо "Стіни дронів", оборонного проєкту проти російських БпЛА на східному кордоні Європейського Союзу. Про це за результатами переговорів повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

"Розраховуємо на підписання спільної з нашими партнерами декларації уже в жовтні. Зі свого боку вже зараз готові відправляти технічні команди для підготовки груп, які стануть частиною "Стіни дронів". Україна – визнаний лідер у сфері безпілотних технологій. Ми готові ділитися нашим досвідом збиття російських дронів з ЄС, НАТО та країнами-сусідами", – написав чиновник.

Також сторони обговорили участь українських виробників у проєкті, оскільки Київ "має інноваційні розробки, перевірені на практиці".

"Агресор вже здійснив навмисні провокації проти Данії, Польщі, країн Балтії. ЄС має бути готовим рішуче відповісти на таку ескалацію. І роль України тут – ключова", – акцентував чиновник.

Шмигаль зазначив, що Україна вже зараз прагне та може "відігравати активну роль у захисті Європи від російської дронової загрози".

За словами міністра, під час переговорів партнери сфокусувались на конкретних кроках з утілення "Стіни дронів", яку ініціювала Європейська комісія.

"Разом із союзниками ми координуватимемо нашу протидію провокаціям Росії у небі та впроваджуватимемо найефективніші рішення", – зауважив міністр.

У спільному засіданні, окрім України, взяли участь європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, глава євродипломатії Кая Каллас, міністри оборони Данії, Фінляндії, Польщі, Естонії, Латвії, Литви, Румунії та Болгарії, а також представники північноатлантичного Альянсу.