Польща хоче дозволити собі збивати ракети, дрони й літаки РФ над Україною і Білоруссю – Wyborcza

Зміни до польського Закону про використання Збройних сил за кордоном мають бути внесені "найближчим часом", заявляє медіа

Польський прем'єр Дональд Туск (Ілюстративне фото: Andrzej Jackowski / EPA)

Польща планує змінити закон, який забороняє їй без згоди НАТО та Європейського союзу збивати російські цілі, що летять до неї, у небі над Україною та Білоруссю. Про це повідомляє польська газета Wyborcza з посиланням на звіт Комісії з розслідування російського впливу.

"Сьогодні ми обговорюємо стратегію використання наших повітряних сил і протиповітряної оборони над Україною чи Білоруссю, щоб збивати російські літаки, дрони чи ракети, які ще не перетнули польський кордон. Тим часом все ще діє норма, яка не дозволяє нашій владі самостійно ухвалювати таке рішення. Це потрібно швидко змінити, якщо тільки хтось не хоче, щоб все залишилося як є, а наша оборона не була такою ефективною, як це можливо", – розповів медіа неназваний експерт, який брав участь у підготовці звіту про російський вплив.

У квітні 2025-го цей документ був надісланий прем'єр-міністру Дональду Туску та іншим найважливішим особам у Польщі.

Обмеження на використання польських військ було запроваджено попередньою владою, консервативною партією Право і справедливість, за день до повномасштабного вторгнення РФ до України – 23 лютого 2022 року; тепер же нинішня правляча коаліція вносить зміни до цього положення, пише Wyborcza.

Йдеться про одну зі статей Закону "Про принципи використання або перебування Збройних Сил Республіки Польща за межами держави".

До змін рішення про використання польської армії за кордоном ухвалювала лише влада країни (президент на прохання уряду) у низці випадків, у тому числі, під час збройного конфлікту або задля посилення держави або держав-союзників.

Однак у 2022-му, за часів влади ПіС, до Закону додали положення про те. що застосування польських військ за межами держави "може відбуватися на підставі рішення відповідного органу міжнародної організації, членом якої є Республіка Польща [наприклад, НАТО], органу ЄС, а також на підставі запрошення або згоди приймаючої держави", передає медіа.

Винятком з цього є використання армії за кордоном для евакуації польських громадян, зауважують у звіті.

Тим часом Міністерство національної оборони Польщі подало проєкт поправки до цього закону наприкінці червня (після вищезгаданого документа Комісії, і, як припускає Wyborcza, як реакція на цей звіт). Цей документ має бути оброблений за "прискореною процедурою",

Відповідна стаття залишилась у документі польського Міноборони, але з іншим формулюванням: "застосування Збройних Сил Республіки Польща за межами держави може відбуватися на підставі невід'ємного права на самооборону, про яке йдеться в статті 51 Статуту ООН".

Після цього також згадується, що для застосування армії за кордоном потрібно "рішення відповідного органу" міжнародної організації, членом якої є Польща, а також запрошення або згода приймаючої держави.

Однак, на думку автору проєкту, для використання військ за кордоном достатньо і попереднього твердження про "невід'ємне право на самооборону" й посилання на відповідну статтю Статуту ООН, оскільки воно вказує на необхідну умову.

"Це означає, що польська влада – за принципом "спочатку стріляй, потім питай" – можуть реагувати швидко, спираючись виключно на власні рішення та оцінки, а будь-які дозволи зовнішніх суб'єктів матимуть другорядний характер", – пояснює нововведення Wyborcza.

За її даними, зміни до закону мають бути внесені "найближчим часом".