Польша хочет разрешить себе сбивать цели РФ над Украиной и Беларусью – Wyborcza

Изменения в польский Закон об использовании Вооруженных сил за рубежом должны быть внесены "в ближайшее время", заявляет медиа

Польский премьер Дональд Туск (Иллюстративное фото: Andrzej Jackowski / EPA)

Польша планирует изменить закон, который запрещает ей без согласия НАТО и Европейского союза сбивать российские цели, летящие к ней, в небе над Украиной и Беларусью. Об этом сообщает польская газета Wyborcza со ссылкой на отчет Комиссии по расследованию российского влияния.

"Сегодня мы обсуждаем стратегию использования наших воздушных сил и противовоздушной обороны над Украиной или Беларусью, чтобы сбивать российские самолеты, дроны или ракеты, которые еще не пересекли польскую границу. Между тем все еще действует норма, которая не позволяет нашей власти самостоятельно принимать такое решение. Это нужно быстро изменить, если только кто-то не хочет, чтобы все осталось как есть, а наша оборона не была такой эффективной, как это возможно", – рассказал медиа неназванный эксперт, участвовавший в подготовке отчета о российском влиянии.

В апреле 2025-го этот документ был направлен премьер-министру Дональду Туску и другим важнейшим лицам в Польше.

Ограничение на использование польских войск было введено предыдущей властью, консервативной партией Право и справедливость, за день до полномасштабного вторжения РФ в Украину – 23 февраля 2022 года; теперь же нынешняя правящая коалиция вносит изменения в это положение, пишет Wyborcza.

Речь идет об одной из статей Закона "О принципах использования или пребывания Вооруженных Сил Республики Польша за пределами государства".

До изменений решение об использовании польской армии за рубежом принимали только власти страны (президент по просьбе правительства) в ряде случаев, в том числе, во время вооруженного конфликта или для усиления государства или государств-союзников.

Однако в 2022-м, во времена власти ПиС, в Закон добавили положение о том, что применение польских войск за пределами государства "может происходить на основании решения соответствующего органа международной организации, членом которой является Республика Польша [например, НАТО], органа ЕС, а также на основании приглашения или согласия принимающего государства", передает медиа.

Исключением из этого является использование армии за рубежом для эвакуации польских граждан, отмечают в отчете.

Между тем Министерство национальной обороны Польши подало проект поправки к этому закону в конце июня (после вышеупомянутого документа Комиссии, и, как предполагает Wyborcza, как реакция на этот отчет). Этот документ должен быть обработан по "ускоренной процедуре",

Соответствующая статья осталась в документе польского Минобороны, но с другой формулировкой: "применение Вооруженных Сил Республики Польша за пределами государства может происходить на основании неотъемлемого права на самооборону, о котором говорится в статье 51 Устава ООН".

После этого также упоминается, что для применения армии за рубежом требуется "решение соответствующего органа" международной организации, членом которой является Польша, а также приглашение или согласие принимающего государства.

Однако, по мнению автора проекта, для использования войск за рубежом достаточно и предварительного утверждения о "неотъемлемом праве на самооборону" и ссылки на соответствующую статью Устава ООН, поскольку оно указывает на необходимое условие.

"Это означает, что польские власти – по принципу "сначала стреляй, потом спрашивай" – могут реагировать быстро, опираясь исключительно на собственные решения и оценки, а любые разрешения внешних субъектов будут иметь второстепенный характер", – объясняет нововведение Wyborcza.

По ее данным, изменения в закон должны быть внесены "в ближайшее время".