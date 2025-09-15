Європейцям треба чимало перейняти в українців для створення "Стіни дронів" – топчиновник ЄС

Андрюс Кубілюс (Фото: RONALD WITTEK / EPA)

Європейським країнам необхідно перейняти багато речей з українського досвіду протидії російським безпілотникам під час розбудови власної "Стіни дронів". Про це заявив європейський комісар з питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс в інтерв'ю Суспільному.

"Інцидент із російськими дронами [у Польщі та Румунії] є досить чітким сигналом. Я інтерпретую його дуже просто: [російський диктатор] Путін перевіряє нашу оборонну готовність, які засоби ми маємо для боротьби з атаками дронів. Як показала ситуація, НАТО відреагувало дуже добре. Але також виявилося, що ми не маємо тих можливостей, які є в Україні. Зокрема, для того, щоб боротися з дронами, не використовуючи ракети, які коштують мільйон євро", – заявив чиновник.

За його словами, інциденти з російськими дронами "знову зміцнили переконання", що Європі необхідно побудувати "Східний щит", одним з найважливіших компонентів якого є так звана Стіна дронів.

"Тут нам треба чимало перейняти з українського досвіду. Зараз ми працюємо над чіткішою концепцією того, що треба зробити і з чого почати", – підсумував Кубілюс.