Українці у центрі НАТО навчатимуть поляків боротьби з дронами – Сікорський
Радослав Сікорський (Фото: Leszek Szymanski / EPA)

Польські військові навчатимуться в українських колег протидії безпілотникам РФ у навчальному центрі НАТО на території Польщі. Про це міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський повідомив в інтерв'ю британській газеті The Guardian.

За його словами, польські антидронні команди навчатимуться в українських операторів, аби допомогти захиститися від майбутніх атак Москви.

Сікорський зауважив, що українці "мають краще спорядження для боротьби з російськими дронами, а також набагато глибший і більш актуальний досвід опору російській армії".

"Це те, що громадськість і уряди західних країн повинні терміново включити у своє мислення... що саме українці навчатимуть нас, як протистояти Росії, а не навпаки", – наголосив міністр.

Він додав, що навчання польських команд найкращих практик боротьби з дронами відбуватиметься у навчальному центрі НАТО в Польщі – у "безпечнішому середовищі", аніж проводити тренування в Україні.

  • Глава українського МЗС Сибіга анонсував, що делегація польських військових також відвідає Україну 18 вересня.
  • Сікорський заявив, що Захід має "подумати" над тим, аби збивати російські ракети і дрони над Україною.
