Украинцы в центре НАТО будут обучать поляков борьбе с дронами – Сикорский

Именно украинцы будут учить Запад, как противостоять Москве, а не наоборот, отметил глава МИД Польши

Радослав Сикорский (Фото: Leszek Szymanski / EPA)

Польские военные будут учиться у украинских коллег противодействию беспилотникам РФ в учебном центре НАТО на территории Польши. Об этом министр иностранных дел страны Радослав Сикорский сообщил в интервью британской газете The Guardian.

По его словам, польские антидронные команды будут учиться у украинских операторов, чтобы помочь защититься от будущих атак Москвы.

Сикорский отметил, что украинцы "имеют лучшее снаряжение для борьбы с российскими дронами, а также гораздо более глубокий и более актуальный опыт сопротивления российской армии".

"Это то, что общественность и правительства западных стран должны срочно включить в свое мышление... что именно украинцы будут учить нас, как противостоять России, а не наоборот", – подчеркнул министр.

Он добавил, что обучение польских команд лучшим практикам борьбы с дронами будет происходить в учебном центре НАТО в Польше – в "более безопасной среде", чем проводить тренировки в Украине.