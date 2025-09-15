Вторгнення дронів у Польщу було перевіркою Росії для НАТО – Сікорський

Радослав Сікорський (Фото: МЗС Польщі)

Вторгнення російських дронів у Польщу 10 вересня схоже на спробу Москви перевірити реакцію НАТО шляхом поступової ескалації, водночас не викликаючи відповідної реакції. Про це газеті The Guardian повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Він вказав на той факт, що всі дрони, які увійшли до Польщі, не були оснащені вибухівкою, хоча потенційно могли її нести.

"Цікаво, що всі вони виявилися несправними, що наводить мене на думку, що Росія намагалася перевірити нас, не розв'язуючи війну", – сказав він.

Сікорський заперечує, що польська протиповітряна оборона не була готовою до вторгнення, дозволивши дронам пролетіти "сотні кілометрів" углиб країни та збивши тільки чотири з приблизно 19 БпЛА. За його словами, в Україні такий результат визнали б дуже хорошим.

"Безпілотники не досягли цілей, було завдано незначної шкоди майну, ніхто не постраждав. Якби це сталося в Україні, за українськими мірками, це було б стовідсотковим успіхом", – сказав він.