Сибіга: Заліт дронів у Польщі є новою фазою російської ескалації
Порушення повітряного простору Польщі російськими дронами 10 вересня може свідчити про нову фазу російської ескалації. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільного брифінгу з польським колегою Радославом Сікорським. Про це повідомляє кореспондентка LIGA.net.
Український міністр наголосив, що такі дії одночасно є провокацією проти НАТО й окремих країн та тестом реакції союзників, тому відповідь має бути сильною.
Сибіга також зазначив, що завчасно повідомляли польську сторону про прямування безпілотників РФ у повітряний простір Польщі. Він додав, що Україна очікує на приїзд польської військової делегації для спільної роботи з українськими військовими.
"На сьогодні лише Україна має необхідний досвід, як протистояти таким викликам", – сказав Сибіга.
Водночас польський міністр Сікорський наголосив, що російська провокація була направлена проти єдиного фронту – Європейського Союзу, України та Америки.
"НАТО не воює проти Росії, але Росія воює проти НАТО", – підкреслив він.
Сікорський також зазначив, що посилення обстрілів після саміту на Алясці вкотре показує, що Москва не готова до миру і Росія хоче агресивної війни.
- 11 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі могло бути "помилкою". Водночас міністр закордонних справ Сікорський це заперечив.
- 12 вересня Сікорський заявив, що президент США Трамп мав запровадити санкції проти Росії замість зустрічі з диктатором Путіним на Алясці.
- Цього ж дня президент Зеленський вже зустрівся з главою МЗС Польщі та обговорив атаку російських дронів.
