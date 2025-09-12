Сибіга: Заліт дронів у Польщі є новою фазою російської ескалації

Український міністр наголосив, що такі дії одночасно є провокацією проти НАТО й окремих країн та тестом реакції союзників

Андрій Сибіга (Фото: МЗС України)

Порушення повітряного простору Польщі російськими дронами 10 вересня може свідчити про нову фазу російської ескалації. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільного брифінгу з польським колегою Радославом Сікорським. Про це повідомляє кореспондентка LIGA.net.

Український міністр наголосив, що такі дії одночасно є провокацією проти НАТО й окремих країн та тестом реакції союзників, тому відповідь має бути сильною.

Сибіга також зазначив, що завчасно повідомляли польську сторону про прямування безпілотників РФ у повітряний простір Польщі. Він додав, що Україна очікує на приїзд польської військової делегації для спільної роботи з українськими військовими.

"На сьогодні лише Україна має необхідний досвід, як протистояти таким викликам", – сказав Сибіга.

Водночас польський міністр Сікорський наголосив, що російська провокація була направлена проти єдиного фронту – Європейського Союзу, України та Америки.

"НАТО не воює проти Росії, але Росія воює проти НАТО", – підкреслив він.

Сікорський також зазначив, що посилення обстрілів після саміту на Алясці вкотре показує, що Москва не готова до миру і Росія хоче агресивної війни.