"Важливо триматися разом". Зеленський обговорив з главою МЗС Польщі атаку російських дронів

Президент подякував Варшаві за готовність використати гроші з програми SAFE на виготовлення дронів-перехоплювачів

Радослав Сікорський і Володимир Зеленський (Скриншот з відео Офісу президента)

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з віцепрем’єр-міністром – міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським стосовно російської дронової атаки по країні 10 вересня. Про це глава держави розповів у своїх соцмережах.

"Ми готові поділитися своїм досвідом, допомогти з навчанням польських військових, побудовою разом системи захисту. Вдячні Польщі за підтримку від самого початку війни. Ми близькі сусіди, і в час таких небезпек важливо триматися разом", – зауважив Зеленський.

За його словами, окремими темами були тиск на Росію, спільне оборонне виробництво та членство України у Європейському Союзі: "Дуже важливо відкрити перший переговорний кластер для України й Молдови всіма 27 голосами (зараз проти української євроінтеграції виступає Угорщина. – Ред.)."

Зеленський додав, що також обговорив з Сікорським програму Євросоюзу з переозброєння SAFE й можливість використати гроші з неї на виготовлення дронів-перехоплювачів.

"Дякую Польщі за готовність це реалізувати. Домовилися опрацювати всі питання на рівні команд", – підсумував президент.