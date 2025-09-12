"Важливо триматися разом". Зеленський обговорив з главою МЗС Польщі атаку російських дронів
Президент Володимир Зеленський провів зустріч з віцепрем’єр-міністром – міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським стосовно російської дронової атаки по країні 10 вересня. Про це глава держави розповів у своїх соцмережах.
"Ми готові поділитися своїм досвідом, допомогти з навчанням польських військових, побудовою разом системи захисту. Вдячні Польщі за підтримку від самого початку війни. Ми близькі сусіди, і в час таких небезпек важливо триматися разом", – зауважив Зеленський.
За його словами, окремими темами були тиск на Росію, спільне оборонне виробництво та членство України у Європейському Союзі: "Дуже важливо відкрити перший переговорний кластер для України й Молдови всіма 27 голосами (зараз проти української євроінтеграції виступає Угорщина. – Ред.)."
Зеленський додав, що також обговорив з Сікорським програму Євросоюзу з переозброєння SAFE й можливість використати гроші з неї на виготовлення дронів-перехоплювачів.
"Дякую Польщі за готовність це реалізувати. Домовилися опрацювати всі питання на рівні команд", – підсумував президент.
- Сікорський заявив, що президент США Трамп мав запровадити санкції проти Росії замість зустрічі з диктатором Путіним на Алясці.
- Міноборони Польщі повідомили, що українські військові проведуть навчання польських солдатів з боротьби з безпілотниками.
- Співрозмовник LIGA.net у Генштабі ЗСУ повідомив, що російські безпілотники цілеспрямовано летіли на територію Польщі.
