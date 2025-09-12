"Важно держаться вместе". Зеленский обсудил с главой МИД Польши атаку российских дронов
Президент Владимир Зеленский провел встречу с вице-премьер-министром – министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским относительно российской дроновой атаки по стране 10 сентября. Об этом глава государства рассказал в своих соцсетях.
"Мы готовы поделиться своим опытом, помочь с обучением польских военных, построением вместе системы защиты. Благодарны Польше за поддержку с самого начала войны. Мы близкие соседи, и во время таких опасностей важно держаться вместе", – отметил Зеленский.
По его словам, отдельными темами были давление на Россию, совместное оборонное производство и членство Украины в Европейском Союзе: "Очень важно открыть первый переговорный кластер для Украины и Молдовы всеми 27 голосами (сейчас против украинской евроинтеграции выступает Венгрия. – Ред.)."
Зеленский добавил, что также обсудил с Сикорским программу Евросоюза по перевооружению SAFE и возможность использовать деньги из нее на изготовление дронов-перехватчиков.
"Спасибо Польше за готовность это реализовать. Договорились проработать все вопросы на уровне команд", – подытожил президент.
- Сикорский заявил, что президент США Трамп должен был ввести санкции против России вместо встречи с диктатором Путиным на Аляске.
- Минобороны Польши сообщили, что украинские военные проведут обучение польских солдат по борьбе с беспилотниками.
- Собеседник LIGA.net в Генштабе ВСУ сообщил, что российские беспилотники целенаправленно летели на территорию Польши.
