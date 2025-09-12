"Важно держаться вместе". Зеленский обсудил с главой МИД Польши атаку российских дронов

Президент поблагодарил Варшаву за готовность использовать деньги из программы SAFE на изготовление дронов-перехватчиков

Радослав Сикорский и Владимир Зеленский (Скриншот из видео Офиса президента)

Президент Владимир Зеленский провел встречу с вице-премьер-министром – министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским относительно российской дроновой атаки по стране 10 сентября. Об этом глава государства рассказал в своих соцсетях.

"Мы готовы поделиться своим опытом, помочь с обучением польских военных, построением вместе системы защиты. Благодарны Польше за поддержку с самого начала войны. Мы близкие соседи, и во время таких опасностей важно держаться вместе", – отметил Зеленский.

По его словам, отдельными темами были давление на Россию, совместное оборонное производство и членство Украины в Европейском Союзе: "Очень важно открыть первый переговорный кластер для Украины и Молдовы всеми 27 голосами (сейчас против украинской евроинтеграции выступает Венгрия. – Ред.)."

Зеленский добавил, что также обсудил с Сикорским программу Евросоюза по перевооружению SAFE и возможность использовать деньги из нее на изготовление дронов-перехватчиков.

"Спасибо Польше за готовность это реализовать. Договорились проработать все вопросы на уровне команд", – подытожил президент.