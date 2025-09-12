Министр Польши подчеркнул, что необходимо изменить расчеты Путина и убедить его, что завоевать Украину не удастся

Президент США Дональд Трамп должен был ввести санкции против России вместо встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время выступления на телеканале Fox News.

Сикорский отметил, что "трудно поверить", будто вторжение российских дронов на территорию Польши могло быть ошибкой.

Министр Польши подчеркнул, что необходимо изменить расчеты Путина и убедить его, что завоевать Украину "за приемлемую цену" не удастся.

"А для этого нам нужно ввести более жесткие санкции против России. Нам нужно лишить РФ ресурсов для продолжения этой преступной войны", – заявил Сикорский.

Относительно действий Трампа Сикорский отметил, что "мы должны были ввести санкции, а вместо этого получили Аляску, и с тех пор, как вы говорите, нападения усилились".