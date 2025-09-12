Сікорський: Ми мали запровадити санкції, а замість цього отримали Аляску

Міністр Польщі підкреслив, що необхідно змінити розрахунки Путіна та переконати його, що завоювати Україну не вдасться

Радослав Сікорський (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп мав запровадити санкції проти Росії замість зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час виступу на телеканалі Fox News.

Сікорський зазначив, що "важко повірити", ніби вторгнення російських дронів на територію Польщі могло бути помилкою.

Міністр Польщі підкреслив, що необхідно змінити розрахунки Путіна та переконати його, що завоювати Україну "за прийнятну ціну" не вдасться.

"А для цього нам потрібно запровадити жорсткіші санкції проти Росії. Нам потрібно позбавити РФ ресурсів для продовження цієї злочинної війни", – заявив Сікорський.

Щодо дій Трампа Сікорський зазначив, що "ми мали запровадити санкції, а замість цього отримали Аляску, і відтоді, як ви кажете, напади посилилися".