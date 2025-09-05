Зеленский отметил, что даже Путин не против Украины в ЕС, но не Венгрия. Будапешт ответил

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заметил во время совместной пресс-конференции с главой Европейского Совета Антониу Коштой, что теперь даже российский диктатор Владимир Путин заявляет, что не против вступления Украины в Европейский союз, в отличие от Венгрии. Министр иностранных дел последней Петер Сийярто ответил, что позиция РФ якобы не влияет на мнение его страны.

Зеленский акцентировал, что среди партнеров все одинаково видят Украину как часть Евросоюза: "Это действительно большое изменение. Членство Украины в ЕС – это гарантия безопасности. Это и об экономической безопасности, и о геополитической безопасности. Я благодарен всем, кто воспринимает ситуацию именно так. Членство Украины в ЕС поддерживается и Америкой, которая считает, что наша безопасность каждого на [европейском] континенте должна быть общим европейским делом".

Также, добавил глава государства, Киев наконец слышит сигналы из России, что та "уже воспринимает членство [Украины] в ЕС".

"Жаль, что они воспринимают реальность с такой задержкой – еще с 2013 года Россия шла к этой простой мысли. Но сейчас это надо услышать и некоторым другим большим друзьям России в Европе: если уж даже Путин не отрицает, то позиции некоторых стран, особенно Венгрии по кластерам в переговорах, выглядят действительно странно", – акцентировал руководитель Украины.

Впоследствии на это заявление отреагировал глава венгерской дипломатии Сийярто, заявив, что Зеленский якобы "судит по собственным меркам" и что его позиция якобы "диктуется извне", а мнение Венгрии – нет.

"Нам безразлично, что думает Москва о членстве Украины в ЕС. Единственное, что нас интересует, – это мнение венгерского народа, и он четко высказался: он не хочет, чтобы Украина вступила в ЕС, поскольку это уничтожит наших фермеров, наш рынок труда и нашу безопасность (Наверное, речь идет о нынешнем "национальном опросе" в Венгрии, результаты которого в оппозиции и медиа страны называли сфальсифицированными. – Ред.). Поэтому независимо от того, насколько Зеленский рассчитывает на влияние России на нас, Венгрия не поддержит вступление Украины в ЕС", – заявил он.