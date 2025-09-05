Зеленський зауважив, що навіть Путін не проти України в ЄС, але не Угорщина. Будапешт: Нам байдуже

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський зауважив під час спільної пресконференції з головою Європейської Ради Антоніу Коштою, що тепер навіть російський диктатор Володимир Путін заявляє, що не проти вступу України до Європейського союзу, на відміну від Угорщини. Міністр закордонних справ останньої Петер Сійярто відповів, що позиція РФ нібито не впливає на думку його країни.

Зеленський акцентував, що з-поміж партнерів всі однаково бачать Україну як частину Євросоюзу: "Це дійсно велика зміна. Членство України в ЄС – це гарантія безпеки. Це і про економічну безпеку, і про геополітичну безпеку. Я вдячний усім, хто сприймає ситуацію саме так. Членство України в ЄС підтримується і Америкою, яка вважає, що наша безпека кожного на [європейському] континенті має бути спільною європейською справою".

Також, додав глава держави, Київ нарешті чує сигнали з Росії, що та "вже сприймає членство [України] в ЄС".

"Шкода, що вони сприймають реальність з такою затримкою – ще з 2013 року Росія йшла до цієї простої думки. Але зараз це треба почути і деяким іншим великим друзям Росії в Європі: якщо вже навіть Путін не заперечує, то позиції деяких країн, особливо Угорщини щодо кластерів у перемовинах, виглядають дійсно дивно", – акцентував керівник України.

Згодом на цю заяву зреагував глава угорської дипломатії Сійярто, заявивши, що Зеленський нібито "судить за власними мірками" і що його позиція буцімто "диктується з-за кордону", а думка Угорщини – ні.

"Нам байдуже, що думає Москва про членство України в ЄС. Єдине, що нас цікавить, – це думка угорського народу, і він чітко висловився: він не хоче, щоб Україна вступила до ЄС, оскільки це знищить наших фермерів, наш ринок праці та нашу безпеку (Напевно, йдеться про цьогорічне "національне опитування" в Угорщині, результати якого в опозиції та медіа країни називали сфальсифікованими. – Ред.). Тож незалежно від того, наскільки Зеленський розраховує на вплив Росії на нас, Угорщина не підтримає вступ України до ЄС", – заявив він.