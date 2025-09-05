Трамп пообіцяв працювати над розблокуванням вступу України до ЄС – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент США Дональд Трамп пообіцяв працювати над тим, щоб розблокувати початок перемовин про вступ України до Європейського Союзу. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з главою Європейської ради Антоніу Коштою в Ужгороді.

Глава держави розповів, що віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка нещодавно відвідав Угорщину. Це свідчить про те, що є контакт між командами.

"На жаль, ми констатуємо, що саме Угорщина блокує цей процес, але ми також констатуємо, що з нашого боку кроків назустріч ніхто не зупиняв. Ми це робимо юридично і фактично", – наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна робить усе, що рекомендує Європейська комісія. Тому не бачить, що є фундамент для будь-яких закидів з боку Будапешта. Водночас Зеленський наголосив, що Україна готова до діалогу, зокрема до зустрічей з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

"Президент Трамп сигнал почув від нашої сторони щодо блокування. Президент Трамп, Америка підтримує Україну в Євросоюзі. Я думаю, розуміє, але не розуміє, чому Угорщина блокує, тому що причин для блокування немає, хоча, я думаю, розуміє інші політичні причини", – сказав глава держави.

Він зазначив, що Штати й "Трамп говорив мені, що вони будуть працювати над тим, щоб розблокувати цей процес зі свого боку для України, допомогти Україні".