Трамп пообіцяв працювати над розблокуванням вступу України до ЄС – Зеленський
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент США Дональд Трамп пообіцяв працювати над тим, щоб розблокувати початок перемовин про вступ України до Європейського Союзу. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з главою Європейської ради Антоніу Коштою в Ужгороді.

Глава держави розповів, що віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка нещодавно відвідав Угорщину. Це свідчить про те, що є контакт між командами.

Читайте також
"Дружба" сягнула дна. Чому Орбан робить з України головного ворога Угорщини

"На жаль, ми констатуємо, що саме Угорщина блокує цей процес, але ми також констатуємо, що з нашого боку кроків назустріч ніхто не зупиняв. Ми це робимо юридично і фактично", – наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна робить усе, що рекомендує Європейська комісія. Тому не бачить, що є фундамент для будь-яких закидів з боку Будапешта. Водночас Зеленський наголосив, що Україна готова до діалогу, зокрема до зустрічей з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

"Президент Трамп сигнал почув від нашої сторони щодо блокування. Президент Трамп, Америка підтримує Україну в Євросоюзі. Я думаю, розуміє, але не розуміє, чому Угорщина блокує, тому що причин для блокування немає, хоча, я думаю, розуміє інші політичні причини", – сказав глава держави.

Він зазначив, що Штати й "Трамп говорив мені, що вони будуть працювати над тим, щоб розблокувати цей процес зі свого боку для України, допомогти Україні".

Читайте також
Трамп "дуже незадоволений", що Європа купує нафту РФ, згадав Словаччину й Угорщину, каже Зеленський
євросоюзугорщинаєвроінтеграціядональд трамп