Сибига: Залет дронов в Польше является новой фазой российской эскалации

Андрей Сибига (Фото: МИД Украины)

Нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами 10 сентября может свидетельствовать о новой фазе российской эскалации. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместного брифинга с польским коллегой Радославом Сикорским. Об этом сообщает корреспондентка LIGA.net.

Украинский министр подчеркнул, что такие действия одновременно являются провокацией против НАТО и отдельных стран, а также тестом реакции союзников, поэтому ответ должен быть сильным.

Сибига также отметил, что заблаговременно сообщали польской стороне о направлении беспилотников РФ в воздушное пространство Польши. Он добавил, что Украина ожидает приезда польской военной делегации для совместной работы с украинскими военными.

"На сегодня только Украина имеет необходимый опыт, как противостоять таким вызовам", – сказал Сибига.

В то же время польский министр Сикорский подчеркнул, что российская провокация была направлена против единого фронта – Европейского Союза, Украины и Америки.

"НАТО не воюет против России, но Россия воюет против НАТО", – подчеркнул он.

Сикорский также отметил, что усиление обстрелов после саммита на Аляске в очередной раз показывает, что Москва не готова к миру и Россия хочет агрессивной войны.