Сибига: Залет дронов в Польше является новой фазой российской эскалации
Нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами 10 сентября может свидетельствовать о новой фазе российской эскалации. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместного брифинга с польским коллегой Радославом Сикорским. Об этом сообщает корреспондентка LIGA.net.
Украинский министр подчеркнул, что такие действия одновременно являются провокацией против НАТО и отдельных стран, а также тестом реакции союзников, поэтому ответ должен быть сильным.
Сибига также отметил, что заблаговременно сообщали польской стороне о направлении беспилотников РФ в воздушное пространство Польши. Он добавил, что Украина ожидает приезда польской военной делегации для совместной работы с украинскими военными.
"На сегодня только Украина имеет необходимый опыт, как противостоять таким вызовам", – сказал Сибига.
В то же время польский министр Сикорский подчеркнул, что российская провокация была направлена против единого фронта – Европейского Союза, Украины и Америки.
"НАТО не воюет против России, но Россия воюет против НАТО", – подчеркнул он.
Сикорский также отметил, что усиление обстрелов после саммита на Аляске в очередной раз показывает, что Москва не готова к миру и Россия хочет агрессивной войны.
- 11 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши могло быть "ошибкой". В то же время министр иностранных дел Сикорский это отрицал.
- 12 сентября Сикорский заявил, что президент США Трамп должен был ввести санкции против России вместо встречи с диктатором Путиным на Аляске.
- В этот же день президент Зеленский уже встретился с главой МИД Польши и обсудил атаку российских дронов.
Комментарии (0)