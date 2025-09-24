Кубілюс: "Стіну дронів" в Європі можуть створити за рік, але для повної мережі потрібно більше часу

Для розробки повноцінної мережі "Стіни дронів" на суші та на морі знадобиться набагато більше часу, заявив топчиновник ЄС

Андрюс Кубілюс (Фото: EPA)

Євросоюз може покращити спроможності виявляти дрони вже протягом року, але створення повноцінної мережі "Стіни дронів" для відстеження та знищення цілей на суші та морі потребуватиме значно більше часу. Про це заявив єврокомісар із питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс в інтерв'ю Euractiv.

За його словами, Європі бракує технологій для виявлення дронів, які літають низько й мають невеликі розміри.

"Можливо, у нас є хороші можливості виявляти винищувачі та ракети, але дрони мають специфічність", – сказав Кубілюс.

Першим кроком у створенні стане закупівля систем спостереження. За словами топчиновника ЄС, експерти зазначають, що така система може бути створена "десь приблизно за рік", щоб бути готовою реагувати та відбивати можливі російські атаки.

Кубілюс також наголосив, що Європі слід врахувати досвід українських військових, які застосовують акустичні сенсори, а також розглянути використання лазерів для нейтралізації дронів.