Кубилюс: "Стену дронов" в ЕС могут создать за год, но для полной сети нужно больше времени
Евросоюз может улучшить способности выявлять дроны уже в течение года, но создание полноценной сети "Стены дронов" для отслеживания и уничтожения целей на суше и море потребует значительно больше времени. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в интервью Euractiv.
По его словам, Европе не хватает технологий для обнаружения дронов, которые летают низко и имеют небольшие размеры.
"Возможно, у нас есть хорошие возможности обнаруживать истребители и ракеты, но дроны имеют специфичность", – сказал Кубилюс.
Первым шагом в создании станет закупка систем наблюдения. По словам топ-чиновника ЕС, эксперты отмечают, что такая система может быть готова "где-то примерно за год", чтобы быть готовой реагировать и отражать возможные российские атаки.
Кубилюс также отметил, что Европе следует учесть опыт украинских военных, которые применяют акустические сенсоры, а также рассмотреть использование лазеров для нейтрализации дронов.
- 15 сентября еврокомиссар Кубилюс заявил, что европейским странам необходимо перенять многие вещи из украинского опыта противодействия беспилотникам РФ во время развития собственной "Стены дронов".
- 26 сентября семь стран – членов Евросоюза будут иметь онлайн-встречу с Еврокомиссией и Украиной, чтобы обсудить предложение относительно создания проекта "Стена дронов".
