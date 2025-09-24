Кубилюс: "Стену дронов" в ЕС могут создать за год, но для полной сети нужно больше времени

Для разработки полноценной сети "Стены дронов" на суше и на море понадобится гораздо больше времени, заявил топ-чиновник ЕС

Андрюс Кубилюс (Фото: EPA)

Евросоюз может улучшить способности выявлять дроны уже в течение года, но создание полноценной сети "Стены дронов" для отслеживания и уничтожения целей на суше и море потребует значительно больше времени. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в интервью Euractiv.

По его словам, Европе не хватает технологий для обнаружения дронов, которые летают низко и имеют небольшие размеры.

"Возможно, у нас есть хорошие возможности обнаруживать истребители и ракеты, но дроны имеют специфичность", – сказал Кубилюс.

Первым шагом в создании станет закупка систем наблюдения. По словам топ-чиновника ЕС, эксперты отмечают, что такая система может быть готова "где-то примерно за год", чтобы быть готовой реагировать и отражать возможные российские атаки.

Кубилюс также отметил, что Европе следует учесть опыт украинских военных, которые применяют акустические сенсоры, а также рассмотреть использование лазеров для нейтрализации дронов.