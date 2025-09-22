В Брюсселе назвали дату переговоров о создании "Стены дронов" на границе

В обсуждении новой оборонной инициативы примут участие как члены ЕС, так и Украина

Российские "шахеды" (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В пятницу, 26 сентября, семь стран-членов Европейского союза будут иметь онлайн-встречу с Еврокомиссией и Украиной, чтобы обсудить предложение по созданию проекта "Стена дронов" для защиты восточной границы ЕС. Об этом сообщил представитель ЕК Томас Регниер, передает издание Politico.

По его словам, в обсуждении примут участие Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Польша, Румыния и Болгария, а также Украина и европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

"Это конкретное продолжение заявления президента [Еврокомиссии] фон дер Ляйен, поскольку недавние атаки и вторжения уже [произошли] в Румынии и Польше", - заявил Регниер.

Фон дер Ляйен использовала свою речь о состоянии ЕС в начале сентября, чтобы поддержать требования по созданию "Стены дронов" при поддержке ЕС, аргументируя это тем, что блок должен "прислушаться к призыву наших балтийских друзей" защищать свои восточные границы.

"Страны-члены остаются за рулем (контролируют ситуацию. - Ред.). Мы посмотрим, что их интересует, как мы можем помочь им, какие у них возможности, какие потребности. После этих обсуждений [26 сентября] мы решим, какие потенциальные следующие шаги можно сделать рука об руку с этими странами-членами и Украиной", - добавил он.

Ожидается, что глава Еврокомиссии предложит варианты финансирования для "Стены дронов" во время неформальной встречи руководителей ЕС в Копенгагене 1 октября, заявили Politico двое неназванных дипломатов.

В апреле министерство внутренних дел Литвы сообщило, что страна вместе с Эстонией не получили от ЕС финансирование для "Стены дронов". Тогда проект оценивался в 12 млн евро, передавал общественный вещатель LRT.