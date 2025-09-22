Главком ВСУ и начштаба Румынии обсудили совместное противодействие угрозам из-за атак РФ

Сырский и румынский генерал рассмотрели вопросы, представляющие обоюдный интерес для Киева и Бухареста

Александр Сырский (Фото: Facebook главнокомандующего)

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский имел звонок с начальником Штаба обороны румынской армии Георгице Владом – среди тем было совместное противодействие угрозам из-за российских воздушных целей.

Сырский сообщил румынскому генералу о нынешней ситуации в районах ведения боевых действий и ключевых потребностях ВСУ.

"Обсудили и другие вопросы, представляющие обоюдный интерес, в частности в контексте совместного противодействия угрозам, связанным с пересечением украинско-румынской границы средствами воздушного нападения российского агрессора", – написал украинский военачальник.