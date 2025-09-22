Главком ВСУ и начштаба Румынии обсудили совместное противодействие угрозам из-за атак РФ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский имел звонок с начальником Штаба обороны румынской армии Георгице Владом – среди тем было совместное противодействие угрозам из-за российских воздушных целей.
Сырский сообщил румынскому генералу о нынешней ситуации в районах ведения боевых действий и ключевых потребностях ВСУ.
"Обсудили и другие вопросы, представляющие обоюдный интерес, в частности в контексте совместного противодействия угрозам, связанным с пересечением украинско-румынской границы средствами воздушного нападения российского агрессора", – написал украинский военачальник.
- 13 сентября российский беспилотник 50 минут пробыл в воздушном пространстве Румынии – дрон отслеживали два истребителя F-16, пока он не покинул румынскую территорию. В ответ президент Зеленский отметил, что российские военные не могут не понимать, куда именно направлены их дроны. Это не первый случай, когда Россия нарушила румынское воздушное пространство.
- На следующий день Румыния вызвала российского посла из-за инцидента – в ответ Москва назвала протест Бухареста якобы "надуманным и необоснованным" и заявила об "НЛО".
