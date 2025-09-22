Головком ЗСУ і начальник Штабу Румунії обговорили спільну протидію загрозам через атаки РФ

Сирський та румунський генерал розглянули питання, що становлять обопільний інтерес для Києва і Бухареста

Олександр Сирський (Фото: Facebook головнокомандувача)

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський мав дзвінок з начальником Штабу оборони румунської армії Георгіце Владом – з-поміж тем була спільна протидія загрозам через російські повітряні цілі.

Сирський повідомив румунському генералу про нинішню ситуацію у районах ведення бойових дій та ключові потреби ЗСУ.

"Обговорили й інші питання, що становлять обопільний інтерес, зокрема в контексті спільної протидії загрозам, пов’язаним із перетином українсько-румунського кордону засобами повітряного нападу російського агресора", – написав воєначальник.