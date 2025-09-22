Головком ЗСУ і начальник Штабу Румунії обговорили спільну протидію загрозам через атаки РФ
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський мав дзвінок з начальником Штабу оборони румунської армії Георгіце Владом – з-поміж тем була спільна протидія загрозам через російські повітряні цілі.
Сирський повідомив румунському генералу про нинішню ситуацію у районах ведення бойових дій та ключові потреби ЗСУ.
"Обговорили й інші питання, що становлять обопільний інтерес, зокрема в контексті спільної протидії загрозам, пов’язаним із перетином українсько-румунського кордону засобами повітряного нападу російського агресора", – написав воєначальник.
- 13 вересня російський безпілотник 50 хвилин пробув у повітряному просторі Румунії – дрон відстежували два винищувачі F-16, поки він не залишив румунську територію. У відповідь президент Зеленський зауважив, що російські військові не можуть не розуміти, куди саме спрямовані їхні дрони. Це не перший випадок, коли Росія порушила румунський повітряний простір.
- Наступного дня Румунія викликала російського посла через інцидент – у відповідь Москва назвала протест Бухареста нібито "надуманим і необґрунтованим" й заявила про "НЛО".
Коментарі (0)