Дрон у Румунії. Бухарест викликав посла РФ, але той заявив про НЛО і відхилив протест

Заліт дрона в Румунію – нібито провокація з боку України, заявили в російському посольстві

Дрон (Ілюстративне фото: Генштаб))

Румунія 14 вересня викликала посла Росії Володимира Ліпаєва після того, як днем раніше в країну залетів російський дрон. Бухарест висловив протест Москві, сказано у заяві міністерства закордонних справ Румунії.

"Румунська сторона висловила рішучий протест проти цього неприйнятного і безвідповідального акту, що являє собою порушення суверенітету Румунії. Подібні ситуації, що повторюються, призводять до ескалації й посилення загроз регіональній безпеці", – сказано в повідомленні МЗС.

Російській стороні запропонували негайно вжити всіх необхідних заходів для того, щоб у майбутньому не було подібних інцидентів. Бухарест перебуває в постійному контакті зі своїми союзниками й іншими членами Євросоюзу.

У російському посольстві в Румунії заявили, що відхилили протест і назвали його "надуманим і необґрунтованим". За їхніми словами, Бухарест не надав "переконливого" підтвердження про приналежність літального апарату Росії.

"13 вересня Міноборони Румунії виявило черговий НЛО в небі над країною і поспішило оголосити, що це був російський дрон", – ідеться в заяві.

Посол Росії в Румунії також заявив, що факти нібито вказують на те, що мала місце "навмисна провокація" Києва, який намагається будь-якими засобами втягнути країни Європи в "небезпечну військову авантюру" проти Росії.