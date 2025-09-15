Дрон в Румынии. Бухарест вызвал посла РФ, но тот заявил об НЛО и отклонил протест
Румыния 14 сентября вызывала посла России Владимира Липаева после того, как днем ранее в страну залетел российский дрон. Бухарест выразил протест Москве, сказано в заявлении министерства иностранных дел Румынии.
"Румынская сторона выразила решительный протест против этого неприемлемого и безответственного акта, представляющего собой нарушение суверенитета Румынии. Подобные повторяющиеся ситуации приводят к эскалации и усилению угроз региональной безопасности", – сказано в сообщении МИД.
Российской стороне предложили незамедлительно принять все необходимые меры для того, чтобы в будущем не было подобных инцидентов. Бухарест находится в постоянном контакте со своими союзниками и другими членами Евросоюза.
В российском посольстве в Румынии заявили, что отклонили протест и назвали его "надуманным и необоснованным". По их словам, Бухарест не предоставил "убедительного" подтверждения о принадлежности летательного аппарата России.
"13 сентября Минобороны Румынии обнаружило очередной НЛО в небе над страной и поспешило объявить, что это был российский дрон", – сказано в заявлении.
Посол России в Румынии также заявил, что факты якобы указывают на то, что имела место "намеренная провокация" Киева, пытающегося любыми средствами вовлечь страны Европы в "опасную военную авантюру" против России.
- 13 сентября из-за угрозы дронов Польша подняла авиацию и закрыла аэропорт в Люблине. В Румынии истребители перехватили БпЛА и вели его, однако через некоторое время он исчез с радаров.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на залет российского дрона в Румынию, отметив, что российские военные не могут не понимать, куда именно направлены их дроны.
- 14 сентября в МИД Румынии назвали залет российского дрона провокацией и призвали к санкциям.
