Дрон в Румынии. Бухарест вызвал посла РФ, но тот заявил об НЛО и отклонил протест

Залет дрона в Румынию – якобы провокация со стороны Украины, заявили в российском посольстве

Дрон (Иллюстративное фото: Генштаб))

Румыния 14 сентября вызывала посла России Владимира Липаева после того, как днем ранее в страну залетел российский дрон. Бухарест выразил протест Москве, сказано в заявлении министерства иностранных дел Румынии.

"Румынская сторона выразила решительный протест против этого неприемлемого и безответственного акта, представляющего собой нарушение суверенитета Румынии. Подобные повторяющиеся ситуации приводят к эскалации и усилению угроз региональной безопасности", – сказано в сообщении МИД.

Российской стороне предложили незамедлительно принять все необходимые меры для того, чтобы в будущем не было подобных инцидентов. Бухарест находится в постоянном контакте со своими союзниками и другими членами Евросоюза.

В российском посольстве в Румынии заявили, что отклонили протест и назвали его "надуманным и необоснованным". По их словам, Бухарест не предоставил "убедительного" подтверждения о принадлежности летательного аппарата России.

"13 сентября Минобороны Румынии обнаружило очередной НЛО в небе над страной и поспешило объявить, что это был российский дрон", – сказано в заявлении.

Посол России в Румынии также заявил, что факты якобы указывают на то, что имела место "намеренная провокация" Киева, пытающегося любыми средствами вовлечь страны Европы в "опасную военную авантюру" против России.