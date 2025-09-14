В МИД Румынии назвали залет российского дрона провокацией и призвал к санкциям
Министр иностранных дел Румынии Оана-Сильвия Цою назвала залет российского дрона на территорию страны провокацией и призвала быстро принять 19-й пакет санкций. Об этом она написала в соцсети Х.
Глава МИД Румынии напомнила, что военно-воздушные силы перехватили российский беспилотник, который нарушил национальное воздушное пространство Румынии вблизи Дуная.
"Два истребителя F-16 с 86-й авиабазы отслеживали его, пока он не покинул наше воздушное пространство через 50 минут, не причинив никакого вреда или жертв, а также два союзных немецких истребителя Eurofighter, которые контролировали ситуацию в воздухе", – отметила она.
Оана-Сильвия Цою также подчеркнула, что люди в Румынии никогда не были в опасности, но такие действия России являются неприемлемыми и безрассудными.
Она подчеркнула, что Румыния осуждает поведение России и принимает необходимые меры для защиты своего суверенитета и безопасности.
"Нам нужно эффективно увеличить цену за откровенно незаконные и провокационные действия России, быстро приняв 19-й пакет санкций и полный спектр мер в рамках операции НАТО "Восточный страж", – написала Оана-Сильвия Цою.
Также она пообещала поднять вопрос действий России на Генеральной Ассамблее ООН, призывая международное сообщество к строгому соблюдению санкций.
- Польша 13 сентября из-за угрозы дронов подняла авиацию и закрыла аэропорт в Люблине. В Румынии истребители перехватили БпЛА и вели его, однако через некоторое время он исчез с радаров.
- 13 сентября в стране стартовала операция "Восточный страж" с участием самолетов стран-союзников.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на залет российского дрона в Румынию, отметив, что российские военные не могут не понимать, куда именно направлены их дроны.
