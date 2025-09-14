У МЗС Румунії назвали заліт російського дрона провокацією та закликали до санкцій
Міністерка закордонних справ Румунії Оана-Сільвія Цою назвала заліт російського дрона на територію країни провокацією та закликала швидко ухвалити 19-й пакет санкцій. Про це вона написала в соцмережі Х.
Очільниця МЗС Румунії нагадала, що військово-повітряні сили перехопили російський безпілотник, що порушив національний повітряний простір Румунії поблизу Дунаю.
"Два винищувачі F-16 з 86-ї авіабази відстежували його, доки він не покинув наш повітряний простір через 50 хвилин, не завдавши жодної шкоди чи жертв, а також два союзні німецькі винищувачі Eurofighter контролювали ситуацію в повітрі", – зазначила вона.
Оана-Сільвія Цою також підкреслила, що люди в Румунії ніколи не були в небезпеці, але такі дії Росії є неприйнятними й безрозсудними.
Вона наголосила, що Румунія засуджує поведінку Росії та вживає необхідних заходів для захисту свого суверенітету і безпеки.
"Нам потрібно ефективно збільшити ціну за відверто незаконні та провокаційні дії Росії, швидко ухваливши 19-й пакет санкцій і повний спектр заходів у межах операції НАТО "Східний вартовий", – написала Оана-Сільвія Цою.
Також вона пообіцяла порушити питання дій Росії на Генеральній асамблеї ООН, закликаючи міжнародну спільноту до суворого дотримання санкцій.
- Польща 13 вересня через загрозу дронів підіймала авіацію й закрила аеропорт у Любліні. У Румунії винищувачі перехопили БпЛА та вели його, однак за деякий час він зник з радарів.
- 13 вересня у країні стартувала операція "Східний вартовий" за участі літаків країн-союзників.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на заліт російського дрона до Румунії, зазначивши, що російські військові не можуть не розуміти, куди саме направлені їхні дрони.
Коментарі (0)