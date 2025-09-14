У МЗС Румунії назвали заліт російського дрона провокацією та закликали до санкцій

Очільниця МЗС Румуні наголосила, що такі дії Росії є неприйнятними й безрозсудними

Оана-Сільвія (Фото: x.com/oana_toiu)

Міністерка закордонних справ Румунії Оана-Сільвія Цою назвала заліт російського дрона на територію країни провокацією та закликала швидко ухвалити 19-й пакет санкцій. Про це вона написала в соцмережі Х.

Очільниця МЗС Румунії нагадала, що військово-повітряні сили перехопили російський безпілотник, що порушив національний повітряний простір Румунії поблизу Дунаю.

"Два винищувачі F-16 з 86-ї авіабази відстежували його, доки він не покинув наш повітряний простір через 50 хвилин, не завдавши жодної шкоди чи жертв, а також два союзні німецькі винищувачі Eurofighter контролювали ситуацію в повітрі", – зазначила вона.

Оана-Сільвія Цою також підкреслила, що люди в Румунії ніколи не були в небезпеці, але такі дії Росії є неприйнятними й безрозсудними.

Вона наголосила, що Румунія засуджує поведінку Росії та вживає необхідних заходів для захисту свого суверенітету і безпеки.

"Нам потрібно ефективно збільшити ціну за відверто незаконні та провокаційні дії Росії, швидко ухваливши 19-й пакет санкцій і повний спектр заходів у межах операції НАТО "Східний вартовий", – написала Оана-Сільвія Цою.

Також вона пообіцяла порушити питання дій Росії на Генеральній асамблеї ООН, закликаючи міжнародну спільноту до суворого дотримання санкцій.