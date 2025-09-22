У Брюсселі назвали дату переговорів про створення "Стіни дронів" на кордоні

В обговоренні нової оборонної ініціативи візьмуть участь як члени ЄС, так і Україна

Російські "шахеди" (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У п'ятницю, 26 вересня, сім країн – членів Європейського Союзу матимуть онлайн-зустріч з Єврокомісією та Україною, щоб обговорити пропозицію стосовно створення проєкту "Стіна дронів" для захисту східного кордону ЄС. Про це повідомив речник ЄК Томас Регнієр, передає видання Politico.

За його словами, в обговоренні візьмуть участь Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія, Польща, Румунія та Болгарія, а також Україна і європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

"Це конкретне продовження заяви президентки [Єврокомісії] фон дер Ляєн, оскільки нещодавні атаки та вторгнення вже [відбулися] у Румунії та Польщі", – заявив Регнієр.

Фон дер Ляєн використала свою промову про стан ЄС на початку вересня, щоб підтримати вимоги щодо створення "Стіни дронів" за підтримки ЄС, аргументуючи це тим, що блок має "прислухатися до заклику наших балтійських друзів" захищати свої східні кордони.

"Країни-члени залишаються за кермом (контролюють ситуацію. – Ред.). Ми подивимося, що їх цікавить, як ми можемо допомогти їм, які у них можливості, які потреби. Після цих обговорень [26 вересня] ми вирішимо, які потенційні наступні кроки можна зробити рука в руку з цими країнами-членами та Україною", – додав він.

Очікується, що глава Єврокомісії запропонує варіанти фінансування для "Стіни дронів" під час неформальної зустрічі керівників ЄС у Копенгагені 1 жовтня, заявили Politico двоє неназваних дипломатів.

У квітні Міністерство внутрішніх справ Литви повідомило, що країна разом з Естонією не отримали від ЄС фінансування для "Стіни дронів". Тоді проєкт оцінювався у 12 млн євро, передавав суспільний мовник LRT.