У Брюсселі анонсували переговори про "Стіну дронів" на східному кордоні ЄС – запрошено й Україну

Андрюс Кубілюс (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

Єврокомісар з питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс анонсував, що планує провести переговори з міністрами оборони східноєвропейських країн та представником України стосовно створення "Стіни дронів" вздовж східного кордону блоку – цей проєкт отримав нагальність через російську атаку БпЛА по Польщі. Про такий план єврочиновник повідомив в інтерв'ю агенції Reuters.

За його словами, розмова запланована на четвертий тиждень вересня.

Кубілюс зазначив, що деякі країни ЄС вже обговорювали ідею створення лінії оборони проти дронів ще до вторгнення російських дронів до Польщі 10 вересня, і Європейська комісія тепер хоче швидко втілити цю концепцію у життя.

"Ми дійсно хочемо рухатися вперед з дуже, дуже інтенсивними та ефективними приготуваннями, щоб почати заповнювати цю прогалину, яка є для нас дуже небезпечною... так швидко, як це можливо", – розповів єврокомісар.

Він зазначив, що проведе відеоконференцію стосовно "Стіни дронів" з міністрами оборони країн Східної Європи та представником України, який зможе поділитися досвідом повномасштабної російсько-української війни.

"Я щойно повернувся з Києва, де два дні тому ми вели переговори як з урядом, так і з представниками промисловості. Вони охоче діляться своїм досвідом і ноу-хау", – розповів посадовець.

Кубілюс додав, що обговорення ще знаходяться на початковій стадії, але він бачить цей проєкт як поєднання датчиків, різних видів зброї та систем глушіння, які будуть виявляти та нейтралізувати безпілотники, що наближаються.

Єврочиновник зауважив, що наразі зарано оцінювати вартість такої системи або час, необхідний для її створення, однак, за його словами, деякі публічні оцінки аналітиків припускають, що це можна зробити впродовж року.