"Стена дронов" против РФ: Киев хочет подписать документ с партнерами уже осенью 2025-го

Фото: Telegram-канал Дениса Шмыгаля

Украина уже в октябре 2025 года рассчитывает подписать с партнерами совместную декларацию по "Стене дронов", оборонному проекту против российских БпЛА на восточной границе Европейского Союза. Об этом по результатам переговоров сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

"Рассчитываем на подписание совместной с нашими партнерами декларации уже в октябре. Со своей стороны уже сейчас готовы отправлять технические команды для подготовки групп, которые станут частью "Стены дронов". Украина – признанный лидер в сфере беспилотных технологий. Мы готовы делиться нашим опытом сбивания российских дронов с ЕС, НАТО и странами-соседями, – написал чиновник.

Также стороны обсудили участие украинских производителей в проекте, поскольку Киев "имеет инновационные разработки, проверенные на практике".

"Агрессор уже осуществил преднамеренные провокации против Дания, Польша, стран Балтии. ЕС должен быть готовым решительно ответить на такую эскалацию. И роль Украины здесь – ключевая.

Шмыгаль отметил, что Украина уже сейчас стремится и может "играть активную роль в защите Европы от российской дроновой угрозы".

По словам министра, во время переговоров партнеры сфокусировались на конкретных шагах по воплощению "Стены дронов", которую инициировала Европейская комиссия.

"Вместе с союзниками мы будем координировать наше противодействие провокациям России в небе и внедрять эффективные решения", – отметил министр.

В совместном заседании, кроме Украины, приняли участие европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, глава евродипломатии Кая Каллас, министры обороны Дании, Финляндии, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии и Болгарии, а также представители североатлантического Альянса.