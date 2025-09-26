"Стена дронов" против РФ: Киев хочет подписать документ с партнерами уже осенью 2025-го
Украина уже в октябре 2025 года рассчитывает подписать с партнерами совместную декларацию по "Стене дронов", оборонному проекту против российских БпЛА на восточной границе Европейского Союза. Об этом по результатам переговоров сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.
"Рассчитываем на подписание совместной с нашими партнерами декларации уже в октябре. Со своей стороны уже сейчас готовы отправлять технические команды для подготовки групп, которые станут частью "Стены дронов". Украина – признанный лидер в сфере беспилотных технологий. Мы готовы делиться нашим опытом сбивания российских дронов с ЕС, НАТО и странами-соседями, – написал чиновник.
Также стороны обсудили участие украинских производителей в проекте, поскольку Киев "имеет инновационные разработки, проверенные на практике".
"Агрессор уже осуществил преднамеренные провокации против Дания, Польша, стран Балтии. ЕС должен быть готовым решительно ответить на такую эскалацию. И роль Украины здесь – ключевая.
Шмыгаль отметил, что Украина уже сейчас стремится и может "играть активную роль в защите Европы от российской дроновой угрозы".
По словам министра, во время переговоров партнеры сфокусировались на конкретных шагах по воплощению "Стены дронов", которую инициировала Европейская комиссия.
"Вместе с союзниками мы будем координировать наше противодействие провокациям России в небе и внедрять эффективные решения", – отметил министр.
В совместном заседании, кроме Украины, приняли участие европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, глава евродипломатии Кая Каллас, министры обороны Дании, Финляндии, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии и Болгарии, а также представители североатлантического Альянса.
- Ранее Кубилюс заявлял, что европейским странам необходимо перенять многие вещи из украинского опыта противодействия беспилотникам РФ в развитии собственной "Стены дронов".
- Чиновник отмечал, что ЕС может улучшить способности выявлять дроны уже в течение года, но создание полноценной сети "Стены дронов" для отслеживания и уничтожения целей на суше и море потребует гораздо больше времени.
- Также Кубилюс рассказал, что Европе нужно развивать дополнительные возможности для борьбы с проникновением российских беспилотников.
