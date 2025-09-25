Над Балтийским морем зафиксировали пять истребителей России, НАТО подняло самолеты – фото
Над Балтийским морем вечером 25 сентября были замечены пять российских самолетов. В небо подняли самолеты НАТО для защиты, сообщило Военно-воздушное командование Альянса.
Над Балтийским морем заметили истребители Су-30, Су-35 и три МиГ-31. Они пролетали вблизи воздушного пространства Латвии.
В ответ на это были подняты два истребителя Gripen из Шяуляя в Литве.
"Это демонстрирует приверженность Альянса защите и обеспечению безопасности Прибалтики и восточного фланга", – заявили в командовании ВВС НАТО.
- 9 сентября российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии вблизи Таллинна. В целом они были над Эстонией около 12 минут.
- В тот же день российские истребители нарушили зону безопасности буровой платформы польской компании Petrobaltic в Балтийском море. Более чем за неделю до этого два десятка российских БпЛА нарушили воздушное пространство Польши.
- 22 сентября крупнейший аэропорт Дании "Каструп" был парализован из-за беспилотников, зафиксированных в районе аэропорта, а 25 сентября дроны повторно залетели в страну, из-за чего аэропорт "Ольборг" приостанавливал работу.
- 25 сентября Марк Рютте заявил, что страны НАТО могут сбивать самолеты и дроны России в их небе при необходимости.
