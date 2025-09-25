Над Балтийским морем зафиксировали пять истребителей России, НАТО подняло самолеты – фото

Самолеты были замечены рядом с воздушным пространством Латвии

Российские истребители над Балтикой (Фото: x.com/NATO_AIRCOM_

Над Балтийским морем вечером 25 сентября были замечены пять российских самолетов. В небо подняли самолеты НАТО для защиты, сообщило Военно-воздушное командование Альянса.

Над Балтийским морем заметили истребители Су-30, Су-35 и три МиГ-31. Они пролетали вблизи воздушного пространства Латвии.

В ответ на это были подняты два истребителя Gripen из Шяуляя в Литве.

"Это демонстрирует приверженность Альянса защите и обеспечению безопасности Прибалтики и восточного фланга", – заявили в командовании ВВС НАТО.