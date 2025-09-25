Рютте: Страны НАТО могут сбивать самолеты России в их небе при необходимости
Военные стран НАТО могут сбивать российские самолеты и дроны, если они нарушают их воздушное пространство. Такое заявление в интервью программе Fox & Friends сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает Reuters.
Он отметил, что такой шаг возможен в случае, если он действительно необходим.
"Если это необходимо. Поэтому я полностью согласен с президентом Трампом: если это необходимо", – сказал Рютте.
Он добавил, что военные стран НАТО обучены оценивать подобные угрозы и определять, могут ли они сопровождать российские самолеты, или нужно предпринять дальнейшие действия.
Ранее президент США заявлял, что надо сбивать российские самолеты, которые залетают в страны НАТО.
- 23 сентября Альянс пообещал "решительно реагировать" на нарушения воздушного пространства стран-членов Россией.
- В тот же день Рютте заявил, что НАТО будет решать по данным разведки, сбивать ли российские дроны и самолеты в его воздушном пространстве.
- В то же время президент Франции 24 сентября заявил, что НАТО должно "усилить ответ" в случае провокаций РФ, но не открывать огонь.
