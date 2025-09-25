Рютте: Страны НАТО могут сбивать самолеты России в их небе при необходимости

Генсек НАТО поддержал заявление президента США, сделанное ранее по этому вопросу

Марк Рютте (Фото: ЕРА/OLIVER HOSLET)

Военные стран НАТО могут сбивать российские самолеты и дроны, если они нарушают их воздушное пространство. Такое заявление в интервью программе Fox & Friends сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает Reuters.

Он отметил, что такой шаг возможен в случае, если он действительно необходим.

"Если это необходимо. Поэтому я полностью согласен с президентом Трампом: если это необходимо", – сказал Рютте.

Он добавил, что военные стран НАТО обучены оценивать подобные угрозы и определять, могут ли они сопровождать российские самолеты, или нужно предпринять дальнейшие действия.

Ранее президент США заявлял, что надо сбивать российские самолеты, которые залетают в страны НАТО.