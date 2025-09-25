Рютте: Країни НАТО можуть збивати літаки Росії в їхньому небі за необхідності
Військові країн НАТО можуть збивати російські літаки та дрони, якщо вони порушують їхній повітряний простір. Таку заяву в інтерв'ю програмі Fox & Friends зробив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає Reuters.
Він зазначив, що такий крок можливий у разі, якщо він дійсно необхідний.
"Якщо це необхідно. Тому я повністю згоден з президентом Трампом, якщо це необхідно", – сказав Рютте.
Він додав, що військові країн НАТО навчені оцінювати подібні загрози й визначати, чи можуть вони супроводжувати російські літаки, чи потрібно вжити подальших дій.
Раніше президент США заявляв, що треба збивати російські літаки, що залітають у країни НАТО.
- 23 вересня Альянс пообіцяв "рішуче реагувати" на порушення повітряного простору країн-членів Росією.
- Того ж дня Рютте заявив, що НАТО буде вирішувати за даними розвідки, чи збивати російські дрони й літаки у його повітряному просторі.
- Водночас президент Франції 24 вересня заявив, що НАТО має "посилити відповідь" у разі провокацій РФ, але не відкривати вогонь.
