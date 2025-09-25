Рютте: Країни НАТО можуть збивати літаки Росії в їхньому небі за необхідності

Генсек НАТО підтримав заяву президента США, зроблену раніше з цього питання

Марк Рютте (Фото: ЕРА/OLIVER HOSLET)

Військові країн НАТО можуть збивати російські літаки та дрони, якщо вони порушують їхній повітряний простір. Таку заяву в інтерв'ю програмі Fox & Friends зробив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає Reuters.

Він зазначив, що такий крок можливий у разі, якщо він дійсно необхідний.

"Якщо це необхідно. Тому я повністю згоден з президентом Трампом, якщо це необхідно", – сказав Рютте.

Він додав, що військові країн НАТО навчені оцінювати подібні загрози й визначати, чи можуть вони супроводжувати російські літаки, чи потрібно вжити подальших дій.

Раніше президент США заявляв, що треба збивати російські літаки, що залітають у країни НАТО.