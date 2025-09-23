Трамп заявив, що треба збивати російські літаки, які залітають до НАТО

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп виступив за те, щоб збивати російські літаки, які порушують повітряний простір членів НАТО. Таку заяву американський політик під час зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським.

Журналістка запитала Трампа, чи вважає він, що країнам Альянсу слід збивати літаки РФ, якщо ті вторгнуться до їхнього повітряного простору.

"Так, вважаю", – відповів керівник Штатів.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявляв, що російські літаки, які порушують повітряний простір НАТО, не будуть збивати, якщо ті не будуть атакувати.

Тим часом генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що Альянс ухвалюватиме рішення щодо збиття літаків або дронів РФ, які порушують його повітряний простір, засновуючись на розвідувальних даних.