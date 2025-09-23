Трамп заявив, що треба збивати російські літаки, які залітають до НАТО
Президент США Дональд Трамп виступив за те, щоб збивати російські літаки, які порушують повітряний простір членів НАТО. Таку заяву американський політик під час зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським.
Журналістка запитала Трампа, чи вважає він, що країнам Альянсу слід збивати літаки РФ, якщо ті вторгнуться до їхнього повітряного простору.
"Так, вважаю", – відповів керівник Штатів.
Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявляв, що російські літаки, які порушують повітряний простір НАТО, не будуть збивати, якщо ті не будуть атакувати.
Тим часом генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що Альянс ухвалюватиме рішення щодо збиття літаків або дронів РФ, які порушують його повітряний простір, засновуючись на розвідувальних даних.
- 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії поблизу Таллінна. Загалом вони були естонською територією близько 12 хвилин.
- Того самого дня російські винищувачі порушили зону безпеки бурової платформи польської компанії Petrobaltic у Балтійському морі. Більш ніж за тиждень до цього два десятки російських БпЛА порушили повітряний простір Польщі.
- 22 вересня польський прем'єр Туск заявив, що його країна збиватиме об'єкти, які явно порушують її повітряний простір. Глава МЗС Британії заявила про готовність дати відсіч літакам-порушникам.
- Також за те, щоб реагувати військовим шляхом на російські провокації у небі, виступили міністерка оборони Литви та президент Чехії. Глава українського МЗС теж закликав "нейтралізовувати", а не супроводжувати цілі.
