Україна на екстреному Радбезі закликала "нейтралізовувати" повітряні цілі РФ, а не супроводжувати їх

Сибіга підтвердив, що Україна готова інтегрувати свою систему ППО з європейською

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга натякнув на те, що необхідно збивати російські цілі, коли вони входять до повітряного простору європейських країн. З такою заявою керівник дипломатичного відомства виступив на екстреному засіданні Ради безпеки ООН щодо порушення повітряного простору Естонії російськими літаками, передає МЗС України.

"Сильна відповідь передбачає, що загрозу не супроводжують – ані дванадцять хвилин (саме стільки винищувачі РФ були у повітряному просторі Естонії. – Ред.), ані одну хвилину – а нейтралізують. Ми підтверджуємо свою готовність до інтеграції систем протиповітряної оборони. Це наше, європейське небо, над Україною й іншими європейськими країнами. Це наш спільний безпековий простір. І ми маємо створити спільний повітряний щит для захисту всіх нас", – заявив Сибіга.

Посадовець закликав до створення інтегрованої європейської системи ППО разом з Україною, котра б об'єднала розвідувальні дані, раннє попередження й перехоплення цілей: "Для цього є необхідні спроможності, досвід і альянси".

Міністр наголосив на потребі посилення санкційного тиску на Москву та зміцнення обороноздатності України, висловив солідарність Києва з народом Естонії й готовність сприяти спільній безпеці Європи.

Також Сибіга зазначив, що Україна є єдиною країною у світі, що протистоїть регулярним масованим повітряним атакам РФ у більш ніж пів тисячі безпілотників і ракет, додавши, що Київ готовий ділитися досвідом та об'єднувати зусилля з партнерами.

Чиновник звернув увагу Радбезу, що 10 днів тому вже збиралося засідання через дронову атаку РФ по Польщі, й наголосив, що "всі ці події є не випадковими, а навмисними діями Росії".

"Європа не воює з Росією, але Росія воює з Європою. І єдиний спосіб захистити мир – це відповісти силою і єдністю. Найкращий спосіб запобігти ширшій війні в Європі – посилити підтримку України", – зазначив міністр і підкреслив, що РФ становить екзистенційну загрозу для Європи.

Окрім цього, Сибіга зауважив, що російські провокації у Польщі й Естонії нагадують те, як розпочиналась російська агресія проти України у 2014 році.

"Гібридні атаки й ескалація, солдати без розпізнавальних знаків, порушення державного кордону та інші кроки. Ми бачимо, як ця схема повторюється, але в інших формах. Єдиний ефективний спосіб протидіяти цій ескалації – це відповісти силою та єдністю", – зауважив посадовець.

Він додав, що політичні дії мають бути підкріплені "рішучими практичними кроками", оскільки "слабкі й запізнілі реакції лише заохочуватимуть до подальшої агресії".