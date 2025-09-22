Киев на экстренном Совбезе призвал "нейтрализовать" воздушные цели РФ, а не сопровождать
Министр иностранных дел Андрей Сибига намекнул на то, что необходимо сбивать российские цели, когда они входят в воздушное пространство европейских стран. С таким заявлением руководитель дипломатического ведомства выступил на экстренном заседании Совета безопасности ООН относительно нарушения воздушного пространства Эстонии российскими самолетами, передаёт МИД Украины.
"Сильный ответ предполагает, что угрозу не сопровождают – ни двенадцать минут (именно столько истребители РФ были в воздушном пространстве Эстонии. – Ред.), ни одну минуту – а нейтрализуют. Мы подтверждаем свою готовность к интеграции систем противовоздушной обороны. Это наше, европейское небо, над Украиной и другими европейскими странами. Это наше общее пространство безопасности. И мы должны создать общий воздушный щит для защиты всех нас", – заявил Сибига.
Чиновник призвал к созданию интегрированной европейской системы ПВО вместе с Украиной, которая бы объединила разведывательные данные, раннее предупреждение и перехват целей: "Для этого есть необходимые способности, опыт и альянсы".
Министр отметил необходимость усиления санкционного давления на Москву и укрепления обороноспособности Украины, выразил солидарность Киева с народом Эстонии и готовность способствовать общей безопасности Европы.
Также Сибига отметил, что Украина является единственной страной в мире, которая противостоит регулярным массированным воздушным атакам РФ в более чем полтысячи беспилотников и ракет, добавив, что Киев готов делиться опытом и объединять усилия с партнерами.
Чиновник обратил внимание Совбеза, что 10 дней назад уже собиралось заседание из-за дроновую атаку РФ по Польше, и подчеркнул, что "все эти события являются не случайными, а преднамеренными действиями России".
"Европа не воюет с Россией, но Россия воюет с Европой. И единственный способ защитить мир – это ответить силой и единством. Лучший способ предотвратить более широкую войну в Европе – усилить поддержку Украины", – отметил министр и подчеркнул, что РФ представляет экзистенциальную угрозу для Европы.
Кроме этого, Сибига отметил, что российские провокации в Польше и Эстонии напоминают то, как начиналась российская агрессия прои Украины в 2014 году.
"Гибридные атаки и эскалация, солдаты без опознавательных знаков, нарушение государственной границы и другие шаги. Мы видим, как эта схема повторяется, но в других формах. Единственный эффективный способ противодействовать этой эскалации – это ответить силой и единством", – отметил чиновник.
Он добавил, что политические действия должны быть подкреплены "решительными практическими шагами", поскольку "слабые и запоздалые реакции только будут поощрять дальнейшую агрессию".
- Ранее за то, чтобы реагировать военным путем на российские провокации в небе, выступили министр обороны Литвы и президент Чехии.
- 22 сентября состоялось экстренное заседание Совбеза ООН по запросу Эстонии. Страна впервые в своей истории запросила проведение такого мероприятия после нарушение истребителями РФ ее воздушного пространства 19 числа.
- На этом заседании постпред Штатов раскритиковал Россию за залет ее самолетов в Эстонию и предыдущую дроновую атаку по Польше. Чиновник повторил, что Вашингтон и союзники будут защищать территорию Альянса.
- Глава МИД Британии заявила, что страна и НАТО будут противостоять российским самолетам, если это потребуется. Руководитель польской дипломатии Сикорский предостерег Россию от дальнейших провокаций против членов Альянса.
