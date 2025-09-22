Киев на экстренном Совбезе призвал "нейтрализовать" воздушные цели РФ, а не сопровождать

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Андрей Сибига намекнул на то, что необходимо сбивать российские цели, когда они входят в воздушное пространство европейских стран. С таким заявлением руководитель дипломатического ведомства выступил на экстренном заседании Совета безопасности ООН относительно нарушения воздушного пространства Эстонии российскими самолетами, передаёт МИД Украины.

"Сильный ответ предполагает, что угрозу не сопровождают – ни двенадцать минут (именно столько истребители РФ были в воздушном пространстве Эстонии. – Ред.), ни одну минуту – а нейтрализуют. Мы подтверждаем свою готовность к интеграции систем противовоздушной обороны. Это наше, европейское небо, над Украиной и другими европейскими странами. Это наше общее пространство безопасности. И мы должны создать общий воздушный щит для защиты всех нас", – заявил Сибига.

Чиновник призвал к созданию интегрированной европейской системы ПВО вместе с Украиной, которая бы объединила разведывательные данные, раннее предупреждение и перехват целей: "Для этого есть необходимые способности, опыт и альянсы".

Министр отметил необходимость усиления санкционного давления на Москву и укрепления обороноспособности Украины, выразил солидарность Киева с народом Эстонии и готовность способствовать общей безопасности Европы.

Также Сибига отметил, что Украина является единственной страной в мире, которая противостоит регулярным массированным воздушным атакам РФ в более чем полтысячи беспилотников и ракет, добавив, что Киев готов делиться опытом и объединять усилия с партнерами.

Чиновник обратил внимание Совбеза, что 10 дней назад уже собиралось заседание из-за дроновую атаку РФ по Польше, и подчеркнул, что "все эти события являются не случайными, а преднамеренными действиями России".

"Европа не воюет с Россией, но Россия воюет с Европой. И единственный способ защитить мир – это ответить силой и единством. Лучший способ предотвратить более широкую войну в Европе – усилить поддержку Украины", – отметил министр и подчеркнул, что РФ представляет экзистенциальную угрозу для Европы.

Кроме этого, Сибига отметил, что российские провокации в Польше и Эстонии напоминают то, как начиналась российская агрессия прои Украины в 2014 году.

"Гибридные атаки и эскалация, солдаты без опознавательных знаков, нарушение государственной границы и другие шаги. Мы видим, как эта схема повторяется, но в других формах. Единственный эффективный способ противодействовать этой эскалации – это ответить силой и единством", – отметил чиновник.

Он добавил, что политические действия должны быть подкреплены "решительными практическими шагами", поскольку "слабые и запоздалые реакции только будут поощрять дальнейшую агрессию".