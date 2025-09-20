На нарушения со стороны России НАТО должна реагировать и военным путем – президент Чехии
В случае нарушения со стороны России НАТО должна реагировать соответственно, в том числе и военным путем, что может предусматривать сбивание самолетов, считает президент Чехии Петр Павел. Такое мнение он высказал в эфире Чешского телевидения, передает Radio Prague International.
Чешский президент заявил, что в случае нарушения со стороны России, НАТО должна реагировать соответствующим образом.
"В том числе и военным путем. Россия очень быстро поймет, что допустила ошибку и перешла границы дозволенного. К сожалению, это балансирование на грани конфликта, но уступать злу просто невозможно", – сказал Павел.
Он отметил, что военный ответ мог бы предусматривать и сбивание российского самолета.
Ранее в этот же день Павел, выступая перед журналистами на открытии Дней НАТО в Мошнове, сказал, что "глядя на то, что сегодня происходит вокруг нас, напоминать о значении членства в НАТО, пожалуй, важнее, чем когда-либо".
"Это говорит нам о том, кто наши настоящие друзья и союзники и к кому мы хотим принадлежать", – добавил он.
Чешский президент напомнил о нарушении на этой неделе воздушного пространства Эстонии российскими истребителями и вторжении двух десятков российских БпЛА в воздушное пространство Польши.
"То, что произошло в последние дни в Польше, Эстонии, то, что в течение четырех лет происходило в Украине, касается всех нас, потому что если мы не будем сохранять единство, рано или поздно это произойдет и с нами", – констатировал он.
- 19 сентября российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии вблизи Таллинна. В целом они находились над Эстонией около 12 минут. Эстонский МИД вызвал временного поверенного в делах РФ, чтобы выразить протест.
- Трамп заявил, что залет российских истребителей в Эстонию может быть большой проблемой.
- 20 сентября Минобороны Эстонии показало траекторию полета российских самолетов.
