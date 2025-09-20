На нарушения со стороны России НАТО должна реагировать и военным путем – президент Чехии

Петр Павел (Фото: Szymon Pulcyn/EPA)

В случае нарушения со стороны России НАТО должна реагировать соответственно, в том числе и военным путем, что может предусматривать сбивание самолетов, считает президент Чехии Петр Павел. Такое мнение он высказал в эфире Чешского телевидения, передает Radio Prague International.

Чешский президент заявил, что в случае нарушения со стороны России, НАТО должна реагировать соответствующим образом.

"В том числе и военным путем. Россия очень быстро поймет, что допустила ошибку и перешла границы дозволенного. К сожалению, это балансирование на грани конфликта, но уступать злу просто невозможно", – сказал Павел.

Он отметил, что военный ответ мог бы предусматривать и сбивание российского самолета.

Ранее в этот же день Павел, выступая перед журналистами на открытии Дней НАТО в Мошнове, сказал, что "глядя на то, что сегодня происходит вокруг нас, напоминать о значении членства в НАТО, пожалуй, важнее, чем когда-либо".

"Это говорит нам о том, кто наши настоящие друзья и союзники и к кому мы хотим принадлежать", – добавил он.

Чешский президент напомнил о нарушении на этой неделе воздушного пространства Эстонии российскими истребителями и вторжении двух десятков российских БпЛА в воздушное пространство Польши.

"То, что произошло в последние дни в Польше, Эстонии, то, что в течение четырех лет происходило в Украине, касается всех нас, потому что если мы не будем сохранять единство, рано или поздно это произойдет и с нами", – констатировал он.