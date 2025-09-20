На порушення з боку Росії НАТО має реагувати й військовим шляхом – президент Чехії

Петр Павел (Фото: Szymon Pulcyn/EPA)

У разі порушення з боку Росії НАТО має реагувати відповідно, зокрема й військовим шляхом, що може передбачати збиття літаків, вважає президент Чехії Петр Павел. Таку думку він висловив в ефірі Чеського телебачення, передає Radio Prague International.

Чеський президент заявив, що у разі порушення з боку Росії, НАТО має реагувати відповідним чином.

"Зокрема й військовим шляхом. Росія дуже швидко зрозуміє, що припустилася помилки й перейшла межі дозволеного. На жаль, це балансування на межі конфлікту, але поступатися злу просто неможливо", – сказав Павел.

Він зазначив, що військова відповідь могла б містити й збиття російського літака.

Раніше цього самого дня Павел, виступаючи перед журналістами на відкритті Днів НАТО у Мошнові, сказав, що "з огляду на те що сьогодні відбувається навколо нас, нагадувати про значення членства в НАТО, мабуть, важливіше, ніж будь-коли".

"Це говорить нам про те, хто наші справжні друзі та союзники й куди ми хочемо належати", – додав він.

Чеський президент нагадав про порушення цього тижня повітряного простору Естонії російськими винищувачами та вторгнення двох десятків російських БпЛА у повітряний простір Польщі.

"Те, що сталося останніми днями в Польщі, Естонії, те, що протягом чотирьох років відбувалося в Україні, стосується всіх нас, тому що якщо ми не будемо зберігати єдність, рано чи пізно це станеться і з нами", – констатував він.