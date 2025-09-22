США раскритиковали Россию в ООН: Или хотят эскалации, или не контролируют самолеты и дроны
Во время экстренного заседания Совета безопасности ООН Соединенные Штаты раскритиковали Россию за нарушение ее истребителями воздушного пространства Эстонии и предыдущую дроновую атаку по Польше. С таким заявлением выступил постоянный представитель США при Организации Майк Уолтц.
"Это событие, произошедшее вслед за вторжением российского беспилотника в воздушное пространство Польши, создает впечатление, что Россия или хочет эскалировать и втянуть больше стран в этот конфликт с Украиной, или не имеет полного контроля над теми, кто управляет ее истребителями и беспилотниками. Оба сценария являются очень тревожными, учитывая, что Россия, очевидно, является ядерной державой с глобальным влиянием", – заявил чиновник.
Уолтц напомнил, как на заседании Совбеза 12 сентября по поводу дроновой атаки РФ по Польше Вашингтон призвал Россию остановить войну против Украины и "прекратить действия, что рискуют эскалировать ее к более масштабному конфликту".
Однако вместо этого, Россия снова нарушила воздушное пространство члена НАТО, когда три вооруженных военных самолета РФ пролетели около 18,5 километров в воздушном пространстве Эстонии, приблизившись на ~24 км к парламенту страны, отметил дипломат.
"Как мы заявили девять дней назад, Соединенные Штаты поддерживают своих союзников по НАТО в условиях этих нарушений воздушного пространства. И я хочу воспользоваться этой первой возможностью, чтобы повторить и подчеркнуть: Соединенные Штаты и наши союзники будут защищать каждый сантиметр территории НАТО", – акцентировал Уолтц.
Он также отметил, что Россия должна "немедленно прекратить такое опасное поведение".
"В то время, когда президент Трамп и Соединенные Штаты сосредоточились и потратили огромное количество времени и усилий, чтобы положить конец этой ужасной войне между Россией и Украиной, мы ожидаем, что Россия будет искать пути деэскалации, а не рисковать расширением конфликта", – отметил постпред США.
Чиновник еще раз призвал Россию, как постоянного члена Совбеза ООН, поддерживать международный мир и безопасность, уважать суверенитет своих соседей, прекратить нарушение их воздушного пространства.
Также Уолтц отдельно призвал Москву вести прямые переговоры с Украиной, чтобы завершить войну.
- 22 сентября состоялось экстренное заседание Совбеза ООН по запросу Эстонии. Страна впервые в своей истории запросила проведение такого мероприятия после нарушение истребителями РФ ее воздушного пространства 19 числа.
- На этом же заседании глава МИД Британии заявила, что страна и НАТО будут противостоять российским самолетам, если это потребуется.
- Глава польской дипломатии Сикорский предостерег Россию от дальнейших провокаций против членов Альянса.
