Штати розкритикували Росію в ООН: Або хочуть ескалації, або не контролюють свої літаки й дрони

Волтц повторив на Радбезі, що США і союзники захищатимуть територію НАТО

Майк Волтц (Фото: Al Drago / EPA)

Під час екстреного засідання Ради безпеки ООН Сполучені Штати розкритикували Росію за порушення її винищувачами повітряного простору Естонії та попередню дронову атаку по Польщі. З такою заявою виступив постійний представник США при Організації Майк Волтц.

"Ця подія, що сталася слідом за вторгненням російського безпілотника в повітряний простір Польщі, створює враження, що Росія або хоче ескалувати та втягнути більше країн у цей конфлікт з Україною, або не має повного контролю над тими, хто керує її винищувачами й безпілотниками. Обидва сценарії є дуже тривожними, враховуючи, що Росія, очевидно, є ядерною державою з глобальним впливом", – заявив посадовець.

Волтц нагадав, як на засіданні Радбезу 12 вересня стосовно дронової атаки РФ по Польщі Вашингтон закликав Росію зупинити війну проти України та "припинити дії, що ризикують ескалувати її до масштабнішого конфлікту".

Однак замість цього, Росія знову порушила повітряний простір члена НАТО, коли три озброєні військові літаки РФ пролетіли близько 18,5 кілометрів у повітряному просторі Естонії, наблизившись на ~24 км до парламенту країни, зауважив дипломат.

"Як ми заявили дев'ять днів тому, Сполучені Штати підтримують своїх союзників по НАТО в умовах цих порушень повітряного простору. І я хочу скористатися цією першою нагодою, щоб повторити й підкреслити: Сполучені Штати та наші союзники захищатимуть кожен сантиметр території НАТО", – акцентував Волтц.

Він також зазначив, що Росія повинна "негайно припинити таку небезпечну поведінку".

"У той час, коли президент Трамп і Сполучені Штати зосередилися й витратили величезну кількість часу та зусиль, щоб покласти край цій жахливій війні між Росією й Україною, ми очікуємо, що Росія буде шукати шляхи деескалації, а не ризикувати розширенням конфлікту", – зазначив постпред США.

Посадовець ще раз закликав Росію, як постійного члена Радбезу ООН, підтримувати міжнародний мир і безпеку, поважати суверенітет своїх сусідів, припинити порушення їхнього повітряного простору.

Також Волтц окремо закликав Москву вести прямі переговори з Україною, щоб завершити війну.