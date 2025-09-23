Рютте: НАТО вирішуватиме за даними розвідки, чи збивати російські дрони та літаки

Генсек Альянсу заявив, що НАТО ухвалюватиме рішення щодо збиття ворожих обʼєктів засновуючись на розвідінформації про рівень загроз

Марк Рютте (Фото: EPA)

НАТО ухвалюватиме рішення щодо збиття російських літаків чи дронів, які порушують повітряний простір Альянсу, засновуючись на розвідінформації про рівень загрози, яку вони можуть становити, у реальному часі. Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі 23 вересня.

"Рішення про застосування сили проти літаків-порушників, зокрема їхнє збиття, ухвалюються у режимі реального часу та завжди базуються на розвідданих щодо рівня загрози", – сказав Рютте.

Він додав, що водночас враховуються наміри літака, його озброєння й можливі ризики для сил Альянсу, цивільного населення чи інфраструктури.

Генсек зазначив, що Об’єднані збройні сили НАТО в Європі, очолювані верховним головнокомандувачем Алексусом Гринкевичем, мають усі повноваження, відповідальність і необхідні ресурси для ухвалення таких рішень.

"У випадку останнього порушення повітряного простору в Естонії, яке ми сьогодні обговорювали, сили НАТО оперативно перехопили та супроводили літаки без ескалації, оскільки безпосередньої загрози не було встановлено", – сказав Рютте.