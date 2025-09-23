Рютте: НАТО вирішуватиме за даними розвідки, чи збивати російські дрони та літаки
НАТО ухвалюватиме рішення щодо збиття російських літаків чи дронів, які порушують повітряний простір Альянсу, засновуючись на розвідінформації про рівень загрози, яку вони можуть становити, у реальному часі. Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі 23 вересня.
"Рішення про застосування сили проти літаків-порушників, зокрема їхнє збиття, ухвалюються у режимі реального часу та завжди базуються на розвідданих щодо рівня загрози", – сказав Рютте.
Він додав, що водночас враховуються наміри літака, його озброєння й можливі ризики для сил Альянсу, цивільного населення чи інфраструктури.
Генсек зазначив, що Об’єднані збройні сили НАТО в Європі, очолювані верховним головнокомандувачем Алексусом Гринкевичем, мають усі повноваження, відповідальність і необхідні ресурси для ухвалення таких рішень.
"У випадку останнього порушення повітряного простору в Естонії, яке ми сьогодні обговорювали, сили НАТО оперативно перехопили та супроводили літаки без ескалації, оскільки безпосередньої загрози не було встановлено", – сказав Рютте.
- 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії поблизу Таллінна. Загалом вони були над Естонією близько 12 хвилин.
- Того самого дня російські винищувачі порушили зону безпеки бурової платформи польської компанії Petrobaltic у Балтійському морі. Більш ніж за тиждень до цього два десятки російських БпЛА порушили повітряний простір Польщі.
- 22 вересня Туск заявив, що Польща збиватиме об'єкти, які явно порушують її повітряний простір. Глава МЗС Британії в ООН заявила про готовність дати відсіч літакам-порушникам.
