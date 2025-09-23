Рютте: НАТО вирішуватиме за даними розвідки, чи збивати російські дрони та літаки
Марк Рютте (Фото: EPA)

НАТО ухвалюватиме рішення щодо збиття російських літаків чи дронів, які порушують повітряний простір Альянсу, засновуючись на розвідінформації про рівень загрози, яку вони можуть становити, у реальному часі. Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі 23 вересня.

"Рішення про застосування сили проти літаків-порушників, зокрема їхнє збиття, ухвалюються у режимі реального часу та завжди базуються на розвідданих щодо рівня загрози", – сказав Рютте.

Він додав, що водночас враховуються наміри літака, його озброєння й можливі ризики для сил Альянсу, цивільного населення чи інфраструктури.

Генсек зазначив, що Об’єднані збройні сили НАТО в Європі, очолювані верховним головнокомандувачем Алексусом Гринкевичем, мають усі повноваження, відповідальність і необхідні ресурси для ухвалення таких рішень.

"У випадку останнього порушення повітряного простору в Естонії, яке ми сьогодні обговорювали, сили НАТО оперативно перехопили та супроводили літаки без ескалації, оскільки безпосередньої загрози не було встановлено", – сказав Рютте.

  • 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії поблизу Таллінна. Загалом вони були над Естонією близько 12 хвилин.
  • Того самого дня російські винищувачі порушили зону безпеки бурової платформи польської компанії Petrobaltic у Балтійському морі. Більш ніж за тиждень до цього два десятки російських БпЛА порушили повітряний простір Польщі.
  • 22 вересня Туск заявив, що Польща збиватиме об'єкти, які явно порушують її повітряний простір. Глава МЗС Британії в ООН заявила про готовність дати відсіч літакам-порушникам.
НАТОмарк рюттезбиття